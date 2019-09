Produtores de 'Marighella' adiam data de lançamento do filme nos cinemas

Os produtores do filme Marighella, dirigido por Wagner Moura, adiaram a data de lançamento do longa. O anúncio foi feito nesta quinta-feira, 12, por meio de nota oficial da 02 Filmes, produtora responsável pelo título. Ainda não há informação sobre uma nova data de lançamento.

Marighella estrearia em 20 de novembro, dia da celebração da Consciência Negra – e no mês que marca os 50 anos de morte do guerrilheiro Carlos Marighella, que inspira a obra. Segundo a nota, a data foi alterada porque a 02 Filmes não conseguiu cumprir a tempo todos os trâmites exigidos pela Agência Nacional do Cinema (Ancine).

Diante da suspeita de que o adiamento pudesse ser consequência de uma retaliação à temática do filme, a assessoria do filme se limitou a reafirmar ao Estado o conteúdo da nota.

Em agosto, a Ancine recusou um pedido de ressarcimento de despesas do longa pagas com dinheiro da própria produtora, no valor de R$ 1 milhão.

À época, o vereador Carlos Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, comentou o caso no Twitter: “Noutros tempos, o desfecho seria outro”, escreveu.

No final de agosto, a 02 também solicitou à Ancine que a verba para comercialização do filme fosse liberada antes da assinatura do contrato com o Fundo Setorial do Audiovisual (FSA), o que também foi negado.

Com Seu Jorge no papel principal, Marighella conta a história do guerrilheiro que lutou contra a ditadura militar brasileira. O elenco também conta com Adriana Esteves, Bruno Gagliasso, Jorge Paz, Luiz Carlos Vasconcelos e Humberto Carrão.

Marighella foi selecionado para diversos festivais internacionais, como o Festival de Berlim, onde fez sua estreia mundial; o Bari International Film Festival, na Itália; e o 66.º Sydney Film Festival, na Austrália.

Confira a nota na íntegra:

"Nós, produtores do longa-metragem 'Marighella', dirigido por Wagner Moura, anunciamos que a data de lançamento do filme nos cinemas brasileiros, divulgada anteriormente para 20 de novembro de 2019, está cancelada.

Os produtores haviam escolhido o mês de novembro, que marca os 50 anos de morte de Carlos Marighella, e o dia 20, da Consciência Negra, para a estreia. No entanto, a O2 Filmes não conseguiu cumprir a tempo todos os trâmites exigidos pela Ancine (Agência Nacional do Cinema).

'Marighella' segue sendo apresentado com muitos sucesso em vários festivais de cinema no mundo. Nosso objetivo principal sempre foi a estreia no Brasil. Os produtores e a distribuidora Paris Filmes vão seguir trabalhando para que isso aconteça."