Produtor de Shrek, Aron Warner vem participar de conferência Rio2C

“Éramos desajustados que percebiam que talvez não viveríamos aquele final feliz dos filmes”, diz Aron Warner. O nome talvez seja raro reconhecer de primeira, mas o norte-americano é um dos responsáveis por mudar a história das animações nos cinemas com a franquia Shrek, iniciada em 2001 e vencedora do Oscar no ano seguinte – foi a primeira vez em que houve uma categoria específica para esse tipo de longa-metragem, aliás.

A história do ogro verde tinha muito a ver com Warner, produtor que, na época, também trabalhava com a animação Antz (no Brasil, chamada de Formiguinhaz). “Duas animações de uma vez. Que loucura”, ele lembra. “Éramos desajustados”, diz Warner sobre a equipe que cuidou da criação do fenômeno de US$ 484 milhões de bilheteria e fazia graça com a inocência dos contos de fadas fantasiosos da Disney.

No mundo de Shrek, não existem príncipes e princesas puros de coração, tal qual o mundo real, do lado de cá da tela grande. “Minha proposta era fazer um filme sobre a gente, para a gente. Shrek foi a primeira animação para adultos e crianças”, ele lembra.

Warner é um dos convidados confirmados para participar do Rio Creative Conference (também chamado de Rio2C), o maior evento dedicado ao audiovisual da América Latina, anteriormente conhecido como RioContentMarket.

A próxima edição do Rio2C, que inclui conferências, palestras, oficinas e um festival de música, será realizada entre 23 e 28 de abril do próximo ano, na Cidade das Artes, e os ingressos já estão à venda no site oficial.

Warner chegou a trabalhar em produções live-action (quer dizer, com atores de carne e osso), como Independence Day e Alien – A Ressurreição, mas sua trajetória está intrinsecamente ligada às animações. Além dos quatro filmes da franquia Shrek, encerrada em 2010, ele produziu longas como Festa no Céu (2014) e Trolls (2016).

Seu próximo trabalho, também em animação, será Wish Dragon, que se passa na China, mas ele avisa: “Estou ansioso para conhecer o Brasil”. Depois de elogiar o diretor brasileiro Carlos Saldanha, de Rio e Touro Ferdinando, promete: “Quero entrar em contato com os animadores brasileiros e pensar em projetos que podemos fazer em conjunto.”

Outro palestrante confirmado é Patrick Somerville, o criador da série Maniac, estrelada por Emma Stone (La La Land – Cantando Estações) e Jonah Hill (O Lobo de Wall Street), que recentemente entrou no catálogo do serviço de streaming Netflix.