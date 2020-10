Produção de novo 'Jurassic World' é suspensa devido a casos de covid-19

LOS ANGELES - A produção de Jurassic World: Dominion, da Universal Pictures, foi suspensa por duas semanas depois que algumas pessoas no set de filmagem foram diagnosticadas com covid-19, disse o diretor Colin Trevorrow nesta quarta-feira.

"Todos tiveram resultado negativo pouco depois, mas devido aos protocolos de segurança, faremos uma pausa durante duas semanas", tuitou Trevorrow.

A filmagem da aventura de dinossauros foi retomada na Inglaterra em julho com protocolos rigorosos para elenco e equipe para conter a disseminação do coronavírus. A produção foi interrompida em meados de março por causa da pandemia, que fechou sets de filmes e de televisão de todo o mundo.

Trevorrow não identificou quem foi diagnosticado na produção do filme, cujas estrelas incluem Chris Pratt e Bryce Dallas Howard.

A suspensão foi a segunda de um grande filme de Hollywood de que se tem conhecimento. No início de setembro, a produção de The Batman, da Warner Bros., também foi interrompida durante duas semanas depois que uma pessoa, supostamente o astro Robert Pattinson, foi diagnosticada com covid-19.

A Universal Pictures anunciou nesta terça-feira que adiou o lançamento de Jurassic World: Dominion em um ano, até junho de 2022.

Os estúdios de cinema têm reagendado datas e cancelado lançamentos de filmes enquanto a indústria tenta se recuperar do fechamento global das salas de exibição em março.