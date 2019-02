Processo por estupro contra Luc Besson é arquivado pelo MP de Paris

O Ministério Público de Paris arquivou nesta segunda-feira, 25, após nove meses de investigações, o caso aberto por uma mulher que acusou o cineasta Luc Besson de tê-la estuprado em várias ocasiões, anunciaram os promotores e o advogado do diretor francês.

"O sr. Luc Besson viu com satisfação a decisão da Promotoria Pública da República de arquivar as acusações da sra. Sand Van Roy, as quais sempre negou formalmente", afirmou seu advogado Thierry Marembert em um comunicado.