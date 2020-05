Principais festivais de cinema se unem na exibição de mais de 100 filmes pelo YouTube

O festival de cinema de Cannes foi cancelado e os festivais de Veneza e Toronto, previstos para setembro, são incertos, mas nesta semana os amantes da sétima arte estão recebendo uma amostra da experiência no conforto de suas casas.

A partir de sexta-feira, 29, e até 7 de junho, no YouTube, o We Are One: A Global Film Festival apresentará títulos novos e clássicos, conversas com diretores, música e comédias com curadoria de 21 festivais, incluindo Berlim, Cannes, Veneza, Toronto e Nova York, ao longo de 10 dias.

A pandemia do novo coronavírus forçou o cancelamento de vários eventos culturais, nos quais produções independentes são exibidas pela primeira vez.

O We Are One transmitirá mais de 100 filmes representando 35 nações, incluindo a estreia mundial do documentário Iron Hammer sobre a ex-estrela olímpica chinesa de vôlei “Jenny” Lang Ping, uma conversa com os diretores Bong Joon Ho e Guillermo del Toro, além de uma reunião comemorativa de 20 anos com o elenco do longa Quase Famosos.

“Você poderá assistir a uma estreia do filme e, durante essa estreia, os cineastas vão aparecer e apresentá-lo. Haverá uma conversa depois”, disse Jane Rosenthal, que organizou o evento global.

Rosenthal afirmou que queria não apenas celebrar a indústria cinematográfica, mas também alcançar pessoas que nunca foram a um festival de cinema.

Ela disse que a ideia surgiu do Festival de Cinema Tribeca, que lançou juntamente com o ator Robert De Niro em 2002 para revigorar Manhattan após os ataques de 11 de setembro ao World Trade Center.

“Estamos todos globalmente no mesmo lugar, mesmo que isso (coronavírus) seja ainda mais difícil. Não podemos nos reunir fisicamente. Então, comecei a pensar em como reunir o mundo em tempos de necessidade”, disse ela.

Embora o festival seja transmitido gratuitamente, os espectadores serão convidados a doar para o Fundo de Resposta Solidária da Organização Mundial de Saúde (OMS).