Prêmio Emmy terá festa mais restrita devido ao agravamento da pandemia

O Emmy, prêmio mais importante da televisão americana, mudou os planos e vai realizar uma festa mais restrita no dia 19 de setembro devido ao aumento de casos do covid-19 e à expansão da variante delta.

A Academia de Televisão dos Estados Unidos organizará uma cerimônia ao ar livre, à qual poderão comparecer apenas quatro representantes de cada equipe indicada e dificilmente haverá imprensa credenciada, bem ao contrário do formato original com que Hollywood pretendia acolher o normal.

"Após discussões com especialistas em saúde e segurança do condado de Los Angeles, a Academia concluiu que devemos limitar ainda mais o número de indicados que comparecerão", disse a organização em um comunicado.

Em meados de julho, quando as nomeações foram anunciadas, o número de novos casos diários de coronavírus em Los Angeles era de pouco mais de 1 mil. Um mês depois, a média diária gira em torno de 4 mil e continua crescendo.

O mesmo acontece nos EUA, que registra em média mais de 100 mil positivos diários, bem longe dos 20 mil detectados há um mês. O rápido crescimento dos casos e a lenta taxa de vacinação paralisaram a reabertura dos EUA, onde grandes cidades como Nova York, Los Angeles e São Francisco impuseram o uso da máscara em ambientes fechados e restringiram as reuniões sociais.

Em relação aos prêmios, The Crown e The Mandalorian dominam com 24 indicações cada uma as indicações para a 73ª edição do Emmy.

Em seguida, desponta a produção da Marvel WandaVision, com 23 indicações. The Boys, Bridgerton, The Crown, The Handmaid's Tale, Lovecraft Country, The Mandalorian, Pose e This is Us estão indicados para o prêmio de Melhor Série de Drama.

Por seu turno, o reconhecimento da melhor comédia será decidido entre Black-ish, Cobra Kai, Emily in Paris, Hacks, The Flight Attendant, The Kominsky Method, Pen15 e Ted Lasso. O Emmy de melhor série limitada será disputado por WandaVision, Mare of Easttown, I May Destroy You, The Queen's Gambit e The Underground Railroad.