Pré-estreia de 'Raiva' reúne debate com diretor e crítico do 'Estado'

Raiva, filme de Sérgio Tréfaut baseado em Seara de Vento, romance de Manuel da Fonseca que conta a história de uma família de camponeses que luta pelo trabalho e pela dignidade durante a ditadura portuguesa, estreia nos cinemas brasileiros nesta quinta-feira, 7.

O filme terá uma sessão especial hoje, 6, às 19h30, no Cine Belas Artes (Rua da Consolação, 2.423), com ingressos distribuídos gratuitamente a partir das 18h30 na bilheteria. Após a exibição, haverá um debate entre o diretor e Luiz Carlos Merten, crítico de cinema do Estado.

Exibido na 42.ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo e no Festival Internacional de Cinema do Rio, Raiva é uma coprodução Portugal, Brasil e França. No elenco, Isabel Ruth, Leonor Silveira, Hugo Bentes, Kaio Cesar, Rita Cabaço, Adriano Luz, entre outros nomes da dramaturgia portuguesa, e o garoto brasileiro Kaio Cesar, que vive em Portugal.

O filme, em preto e branco, se passa nos anos 1950, no Alentejo, quando dois assassinatos e, uma mesma noite mobilizam os moradores do local.

Segundo o diretor, trata-se de um filme sobre “a impossibilidade de sair de um buraco: falta de dinheiro, falta de comida, falta de casa, falta de estudo” – que, para ele, existia na época retratada no filme e existe ainda hoje.