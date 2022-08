Por que 'Avatar' é tão importante para a história do cinema; leia análise

Por décadas, ...E o Vento Levou, de 1939, foi considerado o filme mais lucrativo da história do cinema. Em números reajustados talvez continue a ser o mais visto, mas, em termos de valores de bilheteria, foi sendo sucessivamente superado - por A Noviça Rebelde, em 1965; Love Story, em 1970; O Poderoso Chefão, em 1972. Vieram depois os filmes da franquia Star Wars, o Titanic de James Cameron, os blockbusters da Marvel e da DC. Avengers ou Avatar? O longa de Cameron, de 2009, mesmo que esteja atrás, ganha novo impulso para chegar ao topo. Neste mês de setembro voltará aos cinemas. Guarde a data - dia 22. Será um aquecimento para a estreia de Avatar 2, em 16 de dezembro.

Poucos filmes estão sendo tão aguardados. Desde que anunciou o 2, James Cameron tem alternado viagens ao fundo do mar, aos destroços do Titanic, com mirabolantes planos de aventuras futuristas. O trailer de Avatar 2 tem sido aplaudido, e visitado, e revisitado, no YouTube como em sites especializados. É deslumbrante. Pandora revive em todo o seu esplendor.

Quando esteve em São Paulo para promover o lançamento do primeiro filme em home video, o próprio Cameron conversou com a reportagem do Estadão. Disse que as ferramentas tecnológicas - a digitalização - haviam abolido as fronteiras do cinema. “Pode-se fazer tudo, o único limite agora é a imaginação humana.” Além da imaginação. De 1959 a 64, Rod Serling criou e apresentou na TV dos EUA a série com esse título. No original era The Twillight Zone. No Brasil é que ficou Além da Imaginação.

O próprio Serling, que morreu em 1975, ficaria pasmo se pudesse ver hoje até onde o cinema pode chegar. Seu limite era a técnica. O da geração de James Cameron é a imaginação, e todos sabemos que a dele é inesgotável. O Fundo do Mar, O Exterminador do Futuro 1 e 2, o primeiro Avatar. O filme já atingiu a estratosférica bilheteria de US$ 2,84 bilhões em todo o mundo. Por menos que a nova reprise nos cinemas fature, estima-se que chegará rapidamente aos US$ 3 bilhões.

Nesses 13 anos, desde que Avatar chegou aos cinemas - em 2009 -, não foram só as técnicas de filmagem que evoluíram. A exibição, também. Hoje, fazem-se filmes com celulares, mas um Avatar é para ser visto no esplendor do IMAX. De volta às salas. A exuberância com que Cameron dotou o mundo vegetal e animal de Pandora enche os olhos. Conta a lenda que a mítica Greta Garbo, convidada pelo artista Jean Cocteau - poeta, romancista, dramaturgo, pintor, diretor de teatro e cinema - a assistir seu longa baseado em A Bela e a Fera, teria dito - “Étonne-moi”.

Surpreenda-me, maravilhe-me. É o que James Cameron mais sabe fazer. Em Pandora vivem os Na’vi, que parecem primitivos, mas são evoluídos. Cultivam a Árvore-Lar. Para sobreviver no que é um ambiente tóxico, criam avatares, corpos biológicos controlados pela mente e que se movimentam livremente na lua selvagem que orbita em torno de Polifemo, um dos planetas gasosos do sistema Alpha Centauri. O ex-fuzileiro Jack Sully (Sam Worthington), que ficou paralítico, volta a andar por meio do seu avatar. Infiltra-se entre os nativos como parte de um plano para colonizar/destruir Pandora, mas se apaixona por uma Na’vi, Zoe Saldaña, e passa a lutar pela preservação daquele mundo, inclusive enfrentando seu oficial superior, que quer destruir a Árvore da Vida.

Como em Titanic, o conflito é básico. Jack e sua Na’vi substituem Leonardo DiCaprio e Kate Winslet contra a natureza hostil, lá era o iceberg. Conseguirão Jack e seus aliados Na’vis impedir a destruição? A experiência de ingressar no universo imaginário - mágico e sensorial - de Pandora é das mais belas que o cinema pode oferecer. E prosseguirá em dezembro com Avatar 2, acrescido do poético subtítulo O Caminho das Águas.

Assista ao trailer de Avatar, que será reapresentado nos cinemas em setembro: