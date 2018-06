Arma usada por Han Solo em 'Star Wars: O Retorno de Jedi' será leiloada

LOS ANGELES - A pistola laser usada por Han Solo (Harrison Ford) em Star Wars: O Retorno de Jedi (1983), o terceiro filme da saga original criada por George Lucas, será leiloada em junho pela Julien's Auctions.

A previsão é que o artigo seja vendido por até US$ 500 mil e é o mais desejado do leilão, batizado como Hollywood Legends, e que será realizado no dia 23 de junho no Hotel Planet Hollywood de Las Vegas, nos Estados Unidos.

"Estamos encantados de descobrir essa rara e importante peça de um dos filmes mais influentes da história de Hollywood, usada por um de seus heróis mais queridos", indicou Martin Nolan, diretor-executivo da Julien's Auctions.

"A pistola de Han Solo é um dos artigos mais fascinantes dos filmes de Star Wars que chegaram a um leilão. Era do diretor artístico do filme, James Schoppe", explicou Nolan.

O objeto, até agora parte da coleção The James Schoppe Star Wars: Arquivo de Produção do Retorno de Jedi, será apresentada ao público coincidindo com o 35º aniversário da estreia do filme.

Conhecida como BlasTech DL-44, a arma foi projetada especificamente para o filme. O design foi baseado no formado de uma Mauser C96 Broomhandle, que ganhou peças adicionais.

Assim que a gravação do filme terminou, o responsável pelos objetos do filme, Peter Hancock, cedeu a pistola e outros artigos ao diretor artístico, que os manteve guardados desde então.