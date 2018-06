Pistola de Han Solo em 'Star Wars' é arrematada por US$ 550 mil nos EUA

A pistola laser de Han Solo em Star Wars: Episódio VI - O retorno de Jedi foi vendida por US$ 550 mil, anunciou no sábado, 23, a casa de leilões Julien, pelo Twitter, superando as estimativas que variavam entre US$ 300 mil a US$ 500 mil.

A arma falsa, de cerca de 40 centímetros e feita basicamente de madeira, foi exposta em maio em Nova York na Casa Julien após ficar por 30 anos nas mãos de James Schoppe, diretor artístico de O retorno de Jedi, que estreou em 1983.

Shoppe finalmente decidiu se separar da célebre arma usada no filme por Harrison Ford, assim como de 40 objetos ligados ao filme, entre eles uma faca Ewok, planos da nave de Jabba the Hutt, e do mar de dunas de Tatooine, explicou Martin Nolan, diretor executivo da casa de leilões.

A faca Ewok foi vendida por US$ 11.250 e um sabre, por US$ 90.624, informou o estabelecimento.

Nenhum desses objetos se igualou ao montante alcançado pelo célebre robô usado em vários filmes da saga de Star Wars, arrematado por 2,76 milhões de dólares em 2017.