Pesquisa elege filmes esquecidos pelo Oscar Um Sonho de Liberdade, com Tim Robbins e Morgan Freeman, foi o melhor filme da história a nunca ganhar um Oscar. Este foi o resultado de uma pesquisa feita na Inglaterra. Cerca de seis mil internautas participaram da enquete, votando no site do Radio Times Guide to Films. O diretor de Um Sonho de Liberdade, Frank Darabont, afirmou à rede BBC que ficou "extremamente feliz" com o resultado. "Fico ainda mais satisfeito por saber que a votação levou em conta a opinião mais importante de todas, a do público. Estou muito agradecido a todos que votaram e colocaram meu filme em companhia tão nobre", completou. O crítico de cinema e colunista do Radio Times, Barry Norman, também ressaltou a importância da votação. "Olhando para a lista, vemos os grandes erros que os membros da Academia cometeram ao longo dos anos. Cada um desses filmes deixou a marca na história do cinema, mas, surpreendentemente, foram para casa de mãos abanando na noite do Oscar." A pesquisa foi feita levando em conta filmes que não ganharam nenhum prêmio principal: Oscar de Melhor Filme, Diretor, Ator, Atriz, Ator e Atriz Coadjuvante e Filme Estrangeiro. Confira a lista: 1. Um Sonho de Liberdade 2. Felicidade Não se Compra 3. E.T., o Extraterrestre 4. 2001: Odisséia no Espaço 5. Fugindo do Inferno 6. O Mágico de Oz 7. Quanto Mais Quente Melhor 8. A Cor Púrpura 9. Caçadores da Arca Perdida 10. Psicose