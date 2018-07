Penélope Cruz será garota-propaganda da próxima campanha da Chanel

Penélope Cruz será "embaixadora" da Chanel e imagem da próxima campanha da coleção Cruise 2018/19, fotografada por Karl Lagerfeld, segundo anunciou nesta terça-feira em comunicado a empresa fundada por Coco Chanel em 1910.

A filial espanhola lembra em uma nota que a protagonista de filmes como Volver e Escobar - A Traição assistiu a um desfile da Chanel pela primeira vez em 1999.

"Desde então, do Oscar aos Goya, passando pelo Festival de Cannes e por várias estreias, recorreu regularmente à Maison - como é conhecida a Chanel -, optando tanto por vestidos de Alta Costura como por looks de coleções de Prêt-à-Porter", precisa a nota.

Penélope Cruz (Madri, 1974) também usou peças dessa marca para o filme Abraços Partidos (2009).

Indicada três vezes ao Oscar e premiada em 2009 pelo seu papel no filme Vicky Cristina Barcelona, é a primeira atriz espanhola a receber o máxio prêmio da Academia de Cinema de Hollywood.

Desde sua estreia no cinema em 1992 com Jamon, Jamon, trabalhou com diretores como Stephen Frears, Alejandro Amenabar, Rob Marshall, Sergio Castellito, Woody Allen, Ashgar Farhadi e, sobretudo, Pedro Almodóvar, sendo uma de suas atrizes preferidas.