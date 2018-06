Penélope Cruz receberá 'Oscar' do cinema francês

PARIS — A atriz espanhola Penélope Cruz receberá o César de honra do cinema francês, equivalente ao Oscar, durante a cerimônia de entrega dos prêmios da Academia Francesa das Artes e Técnicas do Cinema, que será realizada no dia 2 de março em Paris, informou nesta segunda-feira, 29, a Academia.

"Sublime e emotiva", a intérprete tem "essa capacidade de brilhar tanto nas produções internacionais como nos filmes mais íntimos, diante da câmera de Ridley Scott, Bob Marshall, Keneth Branagh, Sergio Castellitto, Fernando Trueba e, inclusive Asghar Farhadi", com quem acaba de rodar Todos los Saben, indicou a Academia em um comunicado.

A Academia acrescentou que suas interpretações são "ao mesmo tempo precisas e incandescentes", ao lado de companheiros como Johnny Depp, Jordi Mollà, Judi Dench, Adrien Brody, Brad Pitt e Javier Bardem.

A Academia recordou que Penélope Cruz foi "musa de grandes cineastas", que tem uma "brilhante beleza latina" e que foi "comovente" desde o seu primeiro papel protagonista aos 16 anos em Jámon, Jámon.

Além disso, o comunicado diz que diretores como Alejandro Amenábar e Pedro Almodóvar "só tinham olhos para ela" e que o trabalho com o primeiro em Preso na Escuridão e seu "remake" americano Vanilla Sky, junto a Tom Cruise, "lhe abriram as portas de Hollywood".