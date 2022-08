Penélope Cruz grava filme sobre Enzo Ferrari pelas ruas de Modena

A atriz espanhola Penélope Cruz tem "parado" a cidade de Modena, na Itália, por conta das filmagens do longa sobre Enzo Ferrari, que começou a ser gravado e que está transformando o centro histórico em diversos cenários de 1957.

Além das filmagens da obra de Michael Mann sobre o "il Drake" chamarem a atenção dos curiosos, muitos fãs têm seguido Cruz pelas ruas em seus momentos de folga - como ocorreu quando ela saiu de um jantar no restaurante "Da Enzo", um dos mais tradicionais do local.

Cruz interpreta Laura Garello, esposa de Enzo Ferrari, que será interpretado por Adam Driver. E, desde que chegou a Modena, já gravou cenas da obra no Largo Garibaldi e no cemitério San Cataldi - local onde o filho do casal, Dino, foi enterrado.

Além disso, diversas áreas do centro histórico seguirão sendo fechadas temporariamente para as gravações.

O filme de Mann será inspirado no livro de Brock Yates, Ferrari: o homem por trás das máquinas (Enzo Ferrari - L'uomo e la macchina) e será totalmente ambientado no verão de 1957, quando a empresa está sofrendo com problemas financeiros e Laura descobre uma traição.