Pelo segundo ano, Scarlett Johansson lidera lista da 'Forbes' das atrizes mais bem pagas

Scarlett Johansson é a atriz mais bem paga do mundo pelo segundo ano consecutivo, segundo o ranking anual da revista Forbes, publicado nesta sexta-feira, 23.

Johansson, de 34 anos, ganhou 15,5 milhões de dólares a mais que em 2018, principalmente devido ao imenso êxito global de Vingadores: Ultimato, o capítulo final da saga, pelo qual ganhou 35 milhões de dólares.

A atriz retornará no papel de Black Widow (Viúva Negra) em 2020 para um 'spin-off' homônimo.

Mas a desigualdade salarial continua viva em Hollywood. Johansson ganhou um total de 56 milhões de dólares durante o ano passado, mas essa quantidade a situa no oitavo lugar da lista combinada de atores e atrizes mais bem pagos.

Na lista da Forbes de atores mais bem pagos, publicada na quarta-feira, Dwayne Johnson ocupa o primeiro lugar (US$ 89,4 milhões), seguido por Chris Hemsworth (US$ 76,4 milhões) e Downey Jr. (US$ 66 milhões).

O segundo lugar da lista feminina é ocupado por Sofía Vergara, estrela da comédia Modern Family, que ganhou 44,1 milhões de dólares entre 1 de junho de 2018 e 1 de junho de 2019.

Em terceiro e quarto lugares, respectivamente, ficaram Reese Witherspoon (US$ 35 milhões) e Nicole Kidman (US$ 34 milhões), protagonistas da série Big Little Lies.

Confira a lista das 10 atrizes mais bem pagas: