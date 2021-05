Paulo Coelho publica post que fala em 'assassinos de Paulo Gustavo' e 'canalhas da pior espécie'

O escritor Paulo Coelho publicou um severo post para comentar a morte do ator e humorista Paulo Gustavo, aos 42 anos, vítima da Covid 19. Paulo Gustavo morreu na noite desta terça (4), depois de passar quase um mês internado no Rio de Janeiro. Por meio de seu perfil no Twitter, Paulo Coelho usou o termo “assassinos” para se referir aos culpados pela pandemia no País, aqueles que causam aglomerações, não seguem os protocolos de segurança recomendados pelas entidades de saúde, debocharam da doença e dizem não passar de uma gripezinha:

“Assassinos de Paulo Gustavo: quem dizia ‘é só uma gripezinha’; ‘não passa de 200 mortes’; ‘cloroquina resolve’; ‘gente morre todo dia’; ‘lockdown destrói o país’; ‘máscara nos faz respirar ar viciado’; ‘eu obedeço o comandante’. E por aí vai. Canalhas da pior espécie”, publicou o escritor.

Nos últimos dias de internação, o humorista chegou a apresentar uma leve melhora e a interagir com o marido Thales Bretas, mas o quadro se agravou e, de acordo com o boletim médico, a situação ficou irreversível. Paulo e Bretas tinham dois filhos gêmeos, Romeu e Gael, e a mãe, Déa Lúcia, foi sua inspiração para criar Dona Hermínia, a personagem de maior sucesso.