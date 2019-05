‘Patrulha Canina: Super Filhotes’ estreia na próxima semana; veja trailer

Conhecido do público infantil, o desenho Patrulha Canina, da Nickelodeon, chega aos cinemas brasileiros na próxima quinta-feira, 6 de junho. Além do filme, as exibições vão incluir participação especial dos astros mirins Lorena Queiroz (Carinha de Anjo) e Pedro Miranda (The Voice Kids). Em todas as salas, o público poderá participar de um quiz interativo conduzido pelos atores.

‘Patrulha Canina: Super Filhotes’ conta a história de Chase, Rocky, Skye, Rubble, Everest e Marshall, seis cães que ganham superpoderes ao presenciar a queda de um meteoro na Baía da Aventura. Juntos, precisam impedir o Prefeito Humdinger e seu sobrinho Harold, que bolam um plano para roubar o meteoro e adquirir poderes.

Na disputa, Chase é capaz de correr super rápido, Rocky cria ferramentas de energia, Skye pode voar, Rubble ganha super força, Everest tem poder de congelar coisas, Marshal pode controlar o calor e Zuma a água. Mas Harold é capaz de construir qualquer tipo de máquina com o poder da mente.

O filme de animação é dirigido por Charles E. Bastien (O Ônibus Mágico, Heróis em Resgate e Sorriso Metálico). Confira o trailer: