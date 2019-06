'Patrulha Canina: Super Filhotes' é opção de programa para crianças no fim de semana

Conhecido do público infantil, o desenho Patrulha Canina, da Nickelodeon, chegou aos cinemas na quinta-feira, 5, em pacote que inclui um longa-metragem, dois episódios inéditos e inserções interativas comandadas por atores mirins.

Produzido em parceria com a Paris Filmes, o longa Patrulha Canina – Super Filhotes conta a história de Chase, Rocky, Skye, Rubble, Everest e Marshall, seis cães que ganham superpoderes ao presenciar a queda de um meteoro na Baía da Aventura. Juntos, precisam impedir Harold, sobrinho do prefeito Humdinger, que pretende roubar o meteoro e conceder poderes ao tio.

Na disputa, Chase é capaz de correr super-rápido, Rocky cria ferramentas de energia, Skye pode voar, Rubble ganha superforça, Everest tem poder de congelar coisas, Marshal pode controlar o calor e Zuma a água. Mas Harold é capaz de construir qualquer tipo de máquina com o poder da mente. O filme de animação é dirigido por Charles E. Bastien (O Ônibus Mágico,Heróis em Resgate e Sorriso Metálico).

Antes do filme, a atriz mirim Lorena Queiroz (Carinha de Anjo) e o ex- The Voice Kids Pedro Miranda interagem com o público infantil. Na primeira inserção, brincam com a queda do meteoro e fazem perguntas à plateia. Na segunda, incentivam crianças e pais a cantarolarem a música-tema do desenho – com ajuda da letra, como em um karaokê. No fim, fazem um quiz interativo com quatro perguntas sobre o filme.

Inéditos. Dois novos episódios são exibidos após o filme. No primeiro, os cãezinhos são acionados para salvar a prefeita Goodway e seus sobrinhos, que se assustaram com um monstro do pântano e foram parar em região com areia movediça. No segundo, um observatório chega à cidade e é roubado pelo prefeito Humdinger e sua gangue de gatinhos.

Fenômeno. Patrulha Canina é voltado ao público pré-escolar e transmitido todos os dias nos canais Nickelodeon, Nick Jr. e na TV Cultura. De acordo com dados da Viacom, dona dos canais da Nickelodeon, Patrulha Canina é o programa mais visto no Nick Jr. e o conteúdo com maior número de streamings no NET Now, serviço de vídeo on demand da NET.