'Partida', documentário de Caco Ciocler, ganha trailer; assista

O documentário Partida, dirigido por Caco Ciocler e com data de estreia prevista para 18 de junho de 2020, teve seu trailer divulgado nesta segunda-feira, 25.

Partida retrata a atriz Georgette Fadel, que, diante do resultado das eleições do Brasil em 2018, decide se candidatar à presidência em 2022.

Ela embarca em uma viagem de ônibus para o Uruguai para tentar passar a virada do ano com Pepe Mujica, ex-presidente do país. No início de seu caminho, conhece Léo, empresário rico e de posições políticas polêmicas, que se tornará seu maior parceiro em Partida.

O documentário estará disponível nas plataformas Vivo Play, Oi Play, Now, Petra Belas Artes à La Carte, Filme Filme e Looke.

Assista ao trailer de Partida abaixo: