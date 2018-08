Para Lauren Bacall, Nicole Kidman é só uma iniciante Qual a idade de um lenda do cinema? Definitivamente maior que os 37 anos de Nicole Kidman, de acordo com a veterana das telas, Lauren Bacall. A atriz ficou irritada durante uma entrevista para a TV britânica GMTV, quando Nicole foi descrita como "uma lenda". "Ela não é uma lenda", disse Lauren, interrompendo a apresentadora Jenni Falconer no meio da frase. "Ela é uma iniciante. O que é ser uma ´lenda´? Ela não pode ser uma lenda com a idade dela", disse. As duas atrizes estão em Veneza, na Itália, promovendo seu novo filme, Birth, no qual Lauren, de 79 anos, interpreta a mãe de Nicole. Como todas as perguntas eram direcionadas para ela, Nicole, envergonhada, pediu aos jornalistas: "por favor, façam perguntas para outras pessoas". Lauren, que foi casada com Humphrey Bogart e estrelou filmes como À Beira do Abismo e Paixões em Fúria insistiu em dizer que ela e Nicole se davam muito bem. As duas já haviam atuado juntas em Dogville, no ano passado. "Eu amo trabalhar com uma atriz jovem. Nicole e eu trabalhamos juntas em Dogville e éramos amigas quando começamos este projeto", disse Lauren. Em Birth, Nicole interpreta uma mulher que acredita que seu falecido marido reencarnou no corpo de um jovem de dez anos.