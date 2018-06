'Pantera Negra' supera 'Tomb Raider' em bilheteria nos EUA

A Pantera Negra, da Disney-Marvel, manteve seu impulso na bilheteria nos Estados Unidos, ganhando seu quinto fim de semana consecutivo com 27 milhões de dólares de 3.344 locais.

O filme Tomb Raider, com Alicia Vikander, terminou em segundo lugar em seu fim de semana de abertura, em linha com as expectativas, com 23,5 milhões de dólares de 3.854 lugares para a Warner Bros. e a MGM.

O drama I Can Only Imagine superou as previsões, com 17,1 milhões de dólares em 1,629 locais.

+ 'Pantera Negra', um sucesso de bilheteria para romper paradigmas

Black Panther tornou-se apenas o sétimo filme a passar o marco de 600 milhões de dólares na bilheteria norte-americana e é o segundo mais rápido a fazê-lo.

+ 'Pantera Negra' supera marca de US$ 1 bilhão nas bilheterias mundiais