'Pantera Negra' e 'Nasce uma Estrela' integram lista dos 10 melhores filmes de 2018

O drama musical Nasce uma Estrela, o filme de super-heróis Pantera Negra e o filme de terror Um Lugar Silencioso estão na lista dos 10 melhores filmes de 2018 do American Film Institute divulgada nesta terça-feira.

Entre os principais filmes também estão Eighth Grade e o filme de família O Retorno de Mary Poppins, assim como os dramas históricos Infiltrado na Klan, Se a Rua Beale Falasse, A Favorita, Green Book - O Guia e First Reformed.

Essas honrarias estão entre as primeiras a serem distribuídas durante a temporada de premiação de Hollywood, que continua com as indicações ao Globo de Ouro na quinta-feira até a premiação do Oscar em fevereiro.

O grupo também deu um prêmio especial ao drama familiar em preto e branco Roma, que não atendeu aos critérios para a lista dos 10 filmes norte-americanos. Roma foi filmado no México e em espanhol. O filme está sendo exibido na Netflix e em um número limitado de cinemas ao redor do mundo.