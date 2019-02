'Pantera Negra' e 'A Favorita' vencem prêmios do sindicato de figurinistas

Os filmes Pantera Negra e A Favorita foram alguns dos vencedores deste ano do prêmio anual entregue pelo sindicato de figurinistas de Hollywood, o Costume Designers Guild Awards (CDG), no título original, em inglês. Em sua 21ª edição, a premiação revelou seus ganhadores na noite da terça-feira, 19.

Tanto para os prêmios de cinema quanto de TV, o CDG divide os troféus em três categorias: para produções de época, contemporâneas e de ficção científica.

O filme A Favorita venceu o prêmio na categoria de época, entregue a Sandy Powell. Já a figurinista Mary E. Vogt foi premiada na categoria contemporânea por Podres de Ricos. Por fim, Ruth E. Carter levou o prêmio pelo figurino de Pantera Negra na categoria de ficção científica e fantasia.

Tanto A Favorita quanto Pantera Negra estão na disputa do Oscar de melhor figurino, que será entregue na premiação deste domingo, 24. Os filmes A Balada de Buster Scruggs, O Retorno de Mary Poppins e Duas Rainhas competem na mesma categoria.

Ruth E. Carter, figurinista de Pantera Negra, recebeu ainda outro prêmio, um especial por sua carreira. Ela trabalhou como figurinista de clássicos como Amistad (1997), de Steven Spielberg, e Malcolm X (1992), de Spike Lee.

Foi entregue ainda um prêmio para produções visuais em formato curto. A vencedora da categoria foi Natasha Newman-Thomas, pelo videoclipe This is America, de Childish Gambino.

Televisão

Entre os programas de TV, quatro produções foram premiadas pelo CDG. Donna Zakowska venceu o prêmio da categoria de época por The Marvelous Mrs. Maisel, da Amazon. Lou Eyrich e Allison Leach, de The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story, venceram na categoria contemporânea. Já Sharen Davis ganhou o prêmio da categoria de ficção científica e fantasia por Westworld.

A competição de drag queens RuPaul’s Drag Race venceu o prêmio entregue para programas de reality-show ou transmissões ao vivo. O troféu foi entregue ao figurinista Zaldy Goco.

Durante a premiação, foram entregues ainda alguns prêmios especiais. A atriz Glenn Close ganhou o Spotlight Award; a figurinista Betty Pecha Madden recebeu o Distinguished Service Award; e o diretor e produtor Ryan Murphy recebeu o Distinguished Collaborator Award.