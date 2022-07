'Pantera Negra 2': Veja tudo o que já foi revelado sobre o filme

O teaser de Pantera Negra: Wakanda Para Sempre foi divulgado no sábado, 23, durante a Comic-Con de San Diego. A prévia do filme já alcançou mais de 200 milhões de visualizações no canal brasileiro da Marvel, um dos mais vistos da história da franquia. Por isso, reunimos tudo o que já foi divulgado do filme até agora.

Durante a Comic-Con americana, a Marvel também revelou a sinopse original do filme, que será dirigido por Ryan Coogler, o mesmo cineasta da produção de 2018. Segundo material de divulgação, Wakanda sofrerá ameaças externas após a morte do Rei T’Challa e terá que lutar para se proteger.

O teaser do filme introduz um personagem importante: Namor, um dos mais antigos da Marvel, príncipe de uma civilização submarina. Porém, nomes que não fizeram aparição no primeiro filme não se restringem apenas ao personagem interpretado por Tenoch Huerta. Riri Williams (Dominique Thorne), Attuma (Alex Livinalli), Namora (Mabel Cadena) e Aneka (Michaela Coel) são os personagens que farão estreia no universo cinematográfico da Marvel.

Quase todos personagens clássicos do filme de 2018 permanecem na continuação, como Shuri (Letitia Wright), Okoye (Danai Gurira), Nakia (Lupita Nyong’o), rainha Ramonda (Angela Bassett), Everett Ross (Martin Freeman) e outros.

O protagonista Chadwick Boseman, que interpretava o rei T’Challa, morreu em agosto de 2020, em decorrência de câncer de cólon. No entanto, a prévia da continuação do filme relembrou a memória e o legado de Boseman. Em uma cena específica, um mural presta homenagem ao rei T’Challa no alfabeto de Wakanda, inspirado no antigo sistema de escrita da África Ocidental - o Nsibidi. De acordo com o site ScreenRant, o que é possível de ler no mural é “The king lives and the panther… forever in us”. Em tradução livre, “o rei vive e o pantera… para sempre em nós”.

Na internet, comunidades e fãs se questionaram sobre quem seria o novo líder de Wakanda. O teaser é encerrado com uma figura misteriosa vestida com o traje de Pantera Negra, mas a identidade permanece um mistério.

Durante o painel da Comic-Con, o produtor Kevin Feige anunciou que o filme marcará o fim da quarta fase da Marvel nos cinemas. Outras produções cinematográficas fizeram parte da fase, como Falcão e o Soldado Invernal, Os Eternos, Shang-chi e a Lenda dos Dez Anéis, dentre outros.

Originalmente, o lançamento de Pantera Negra: Wakanda Para Sempre estava marcado para maio deste ano, mas foi adiado para o dia 11 de novembro. Até lá, teasers e trailers devem surgir com mais informações sobre a trama.