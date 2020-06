Pandemia pode provocar o fechamento de 40% dos cinemas na China

Estudo divulgado pela China Film Association revelou números sobre a reabertura das salas de cinema no país após a pandemia do novo coronavírus. Os dados são da Variety.

De acordo com o levantamento, até 40% das salas de cinema de toda a China podem falir durante a quarentena, que começou no país no dia 23 de janeiro. Ao todo, 5 mil cinemas e quae 28 mil salas.

Desde a liberação do governo federal, cinemas e teatros podem reabrir desde 8 de maio, porém os proprietários devem enfrentar nova burocracia para funcionar normalmente.

Segundo a China Film Association, a previsão de que os cinemas retornem ao funcionamento é ainda no mês que vem. A arrecadação das bilheterias deve se estabilizar em seis meses, o que representa uma queda de 66% na arrecadação anual - US$ 9,1 bilhões em 2019, a US$ 3,05 bilhões este ano.