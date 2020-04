Oscar passa a aceitar filmes lançados no streaming para 2021

A Academia de Hollywood (Academy of Motion Picture Arts and Sciences), organizadora dos Oscars, anunciou nesta terça-feira, 27, que vai aceitar filmes lançados inicialmente no streaming nas inscrições para a próxima edição, em 2021, em caráter excepcional. A cerimônia está marcada para o dia 28 de fevereiro de 2021.

A instituição requer, em condições normais, que filme seja exibido por sete dias em um cinema de Los Angeles para ser inscrito. Mas até segunda ordem, filmes que tinham um lançamento agendado e que foram impossibilitados de ir às salas por conta da pandemia, lançados primeiro em streaming comercial, poderão ser inscritos.

São duas novas condições. A obra deve ser disponibilizada na plataforma de screenings (exibições fechadas) para membros da Academia num período de 60 dias do lançamento no streaming. E deve também atender a todos os outros requisitos normalmente.

Quando os cinemas da cidade forem reabertos, a entidade vai determinar novas regras. Uma delas, antecipada agora, é que filmes exibidos em outras cidades dos EUA também serão elegíveis: Nova York, a Bay Area, Chicago, Miami, e Atlanta.

Festivais de cinema impactados pela pandemia de covid-19 também podem providenciar seus filmes de maneira online.

A diretoria da Academia também determinou outras mudanças: