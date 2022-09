Oscar 2023: Filme brasileiro que vai participar da disputa será escolhido na segunda, 5

A Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais deve anunciar nesta segunda-feira, 5, por volta das 10h, o filme que o Brasil vai indicar para concorrer ao Oscar de Melhor Longa Internacional na cerimônia de 2023.

São seis pré-selecionados: A Mãe, de Cristiano Burlan, A Viagem de Pedro, de Laís Bodanzky, Carvão, de Carolina Markowicz, Marte Um, de Gabriel Martins, Pacificado, de Paxton Winters, e Paloma, de Marcelo Gomes.

Ao todo, foram 28 longas-metragens inscritos e habilitados a concorrer à vaga e, pela primeira vez, a eleição será realizada em dois turnos.

Presidida por Bárbara Cariry, a Comissão de Seleção deste ano é formada por 19 membros: André Pellenz, Barbara Cariry, Cavi Borges, David França Mendes, Eduardo Ades, Guilherme Fiúza Zenha, Jeferson De, João Daniel Tikhomiroff, João Federici, José Geraldo Couto, Juliana Sakae, Marcelo Serrado, Maria Ceiça de Paula, Patricia Pillar, Petra Costa, Renata Almeida, Talize Sayegh, Waldemar Dalenogare Neto e Zelito Viana.

Pelas regras da Academia de Hollywood, a data final dos inscritos para todas as categorias do Oscar é 15 de novembro. Quase no final do ano, em 21 de dezembro, será anunciada uma lista prévia de finalistas. O anúncio definitivo dos postulantes ao Oscar será feito no dia 24 de janeiro de 2023 e a cerimônia está marcada para o domingo, 12 de março, em Los Angeles.