Oscar 2022: Veja onde assistir aos principais filmes indicados

Os indicados ao Oscar de Melhor Filme de 2022 foram conhecidos na manhã desta terça-feira, 8. Entre as produções, há algumas disponíveis para assistir em serviços de streaming como Netflix, Amazon Prime Video e HBO Max, além de outros em cartaz no cinema ou com previsão de estreia nos próximos tempos.

Confira mais detalhes, assista aos trailers e saiba onde ver os filmes indicados ao Oscar 2022.

Belfast

Considerado um dos melhores filmes de 2021, Belfast aborda a turbulenta década de 1960 na Irlanda do Norte pela ótica de um garotinho de nove anos, Buddy (Jude Hill), com fotografia em preto e branco e citação ao separatismo presente na ilha. Com direção de Kenneth Branagh, o elenco do filme conta ainda com Caitriona Balfe, Judi Dench, Jamie Dornan, Ciaran Hinds e Jude Hill. Concorre nas categorias de Melhor Filme, Melhor Direção, Melhor Roteiro Original, Melhor Som e Melhor Canção Original .

Belfast estreia nos cinemas do Brasil em 10 de março de 2022. Assista ao trailer abaixo:

Duna

O remake da ficção científica com orçamento de US$ 165 milhões aborda a jornada heroica de um jovem lidando com religião, política, destino, herança, meio ambiente, colonialismo e minhocas espaciais gigantes era uma obsessão do diretor Dennis Villeneuve desde a sua juventude. Com orçamento de US$ 165 milhões. No elenco constam nomes como, Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Jason Momoa, Josh Brolin, Javier Bardem e Charlotte Ramping. Concorre nas categorias de Melhor Filme, Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Trilha Original, Melhor Figurino, Melhor Fotografia e Melhor Montagem.

Duna está disponível para assistir no streaming pelo HBO Max, Apple TV+ e YouTube.

Assista ao trailer de Duna:

Licorice Pizza

Licorice Pizza mostra as idas e vindas e a complexidade do amor entre amigos de juventude, Alana Kane e Gary Vallentine, nos anos 1970. Escrito e dirigido por Paul Thomas Anderson, o filme traz Alana Haim e Cooper Hoffman como o casal de protagonistas, e um elenco de peso com Sean Penn, Bradley Cooper, Tom Waits e Benny Safdie. Concorre nas categorias de Melhor Filme, Melhor Direção e Melhor Roteiro Original.

O longa tem estreia prevista para 17 de fevereiro de 2022 nos cinemas brasileiros. Assista ao trailer abaixo:

Ataque dos Cães

Fugindo dos clichês de filmes de faroeste, o filme da diretora Jane Campion traz dois irmãos administradores de uma fazenda em Montana, nos Estados Unidos, que possuem temperamentos opostos, George (Jesse Plemons) e Phil (Benedict Cumberbatch). O equilíbrio entre a dupla chega ao fim quando George se casa com a viúva Rose (Kirsten Dunst), mãe de um adolescente, Peter (Kodi Smit-McPhee). A partir daí, Phil tenta sabotar o casamento do irmão. Concorre nas categorias de Melhor Filme, Melhor Direção, Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Trilha Original, Melhor Fotografia e Melhor Montagem.

Ataque dos Cães está disponível para assistir na Netflix. Confira o trailer abaixo:

Amor, Sublime Amor

Com um início capenga em termos de bilheteria, o remake de West Side Story, musical de 1957 que rendeu 10 Oscars em sua primeira adaptação ao cinema, em 1961, transporta o drama shakesperiano de Romeu e Julieta para a cidade de Nova York, nos Estados Unidos, nos anos 1950. Tony (Ansel Elgort) é um ex-membro da gangue Jets, composta por descendentes de europeus, e se apaixona por Maria (Rachel Zegler), irmã do líder da gangue Sharks, de porto-riquenhos. Com direção de Steven Spielberg, conta com músicas feitas por Leonard Bernstein e Stephen Sondheim, morto em 2021. Concorre nas categorias de Melhor Filme, Melhor Direção, Melhor Figurino e Melhor Fotografia.

Amor, Sublime Amor está em cartaz nos cinemas do Brasil desde dezembro de 2021.

No Ritmo do Coração

O longa mostra a história de Ruby, adolescente que é a única que ouve em uma família surda. Tímida, se inscreve no coral da escola e acaba descobrindo um grande talento musical ao lado de seu professor, enquanto se vê diante do dilema do quanto se afastar da própria família. Dirigido por Siân Heder, conta com Emilia Jones, Marlee Matlin, Eugenio Derbez, Troy Kotsur e Daniel Durant no elenco. Concorre nas categorias de Melhor Filme e Melhor Roteiro Adaptado.

No Ritmo do Coração está disponível para assistir no Amazon Prime Video e YouTube. Assista ao trailer abaixo.

King Richard: Criando Campeãs

Will Smith estreia a trama baseada na entrada de Venus e Serena WIlliams no mundo do tênis durante a juventude sob a ótica de seu pai e técnico, Richard Williams. Dirigido por Reinaldo Marcus Green, o filme ainda traz Aunjanue Ellis, Saniyaa Sidney e Demi Singleton no elenco. Concorre nas categorias de Melhor Filme, Melhor Montagem, Melhor Canção Original e Melhor Roteiro Original.

Além de ter sido lançado nos cinemas, King Richard: Criando Campeãs está disponível para assistir no HBO Max, Apple TV+ e YouTube. Veja o trailer:

Não Olhe Para Cima

Pensado inicialmente como uma crítica ao negacionismo do aquecimento global, o filme proporcionou ao público diversas reflexões em relação à pandemia de covid-19. A história mostra dois cientistas que, ao descobrirem um cometa em rota de colisão com a Terra, vão à imprensa e ao governo clamar por ajuda - mas acabam recebendo reações diferentes das esperadas. Com Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Rob Morgan, Cate Blanchett e Jonah Hill e direção de Adam McKay. Concorre nas categorias de Melhor Filme, Melhor Trilha Original, Melhor Montagem e Melhor Roteiro Original.

Não Olhe Para Cima está disponível para assistir na Netflix. Confira o trailer:

Casa Gucci

Dirigido por Ridley Scott e com Lady Gaga e Adam Driver como protagonistas, o longa aborda as relações da família Gucci tendo como foco o assassinato real de Maurizio Gucci por parte de sua ex-mulher, Patrizia Reggiani. O elenco ainda conta com Al Pacino, Jared Leto, Jeremy Irons, Salma Hayek e Camille Cottin. Concorre nas categorias de Melhor Cabelo e Maquiagem.

Tick, Tick... Boom!

Ambientado nos anos 1990, o filme dirigido por Lin-Manuel Miranda é uma adaptação do musical autobiográfico de Jonathan Larson, autor da peça Rent, e traz Andrew Garfield como o protagonista, um garçom de Nova York em meio à epidemia de AIDS que, às vésperas de criar um grande musical, se depara com questões envolvendo a namorada, Susan, e um amigo, Michael.

O elenco de Tick, Tick... Boom! ainda conta com Alexandra Shipp, Robin de Jesús, Joshua Henry, Vanessa Hudgens, Judith Light, MJ Rodriguez e Bradley Whitford. O filme pode ser visto na Netflix. Concorre nas categorias de Melhor Montagem.

Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa

O fechamento da trilogia estrelada por Tom Holland revisita alguns vilões icônicos do super-herói da Marvel. Com direção de Jon Watts, o filme foi um sucesso nas vendas, se tornando a 6ª maior bilheteria da história do cinema mundial até hoje. Concorre nas categorias de Melhores Efeitos Especiais.

Disponível nos cinemas, Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa deve ficar disponível no streaming HBO Max, ainda sem previsão de estreia. Assista ao trailer abaixo:

007: Sem Tempo Para Morrer

Último filme do espião britânico protagonizado por Daniel Craig, a sequência de ação mostra James Bond aproveitando a aposentadoria da vida de agente secreto na Jamaica quando Felix Leiter, um velho amigo da CIA, lhe pede ajuda em missão de resgate a um cientista sequestrado. Concorre nas categorias de Melhor Canção Original, Melhores Efeitos Especiais e Melhor Som.

Com direção de Cary Joji Fukunaga, tem também Ana de Armas, Dali Benssalah, David Dencik, Ralph Fiennes e Léa Seydoux no elenco. 007: Sem Tempo Para Morrer está disponível para assistir no YouTube, AppleTV+ e Amazon Prime Video.

Assista ao trailer:

O Beco do Pesadelo

Quando o carismático, mas sem sorte, Stanton Carlisle se torna querido para a vidente Zeena e o seu marido mentalista Pete numa feira itinerante, ele ganha um bilhete dourado para o sucesso, usando o conhecimento adquirido com eles para ludibriar a elite rica da sociedade de Nova Iorque dos anos 1940. Com a virtuosa Molly lealmente ao seu lado, Stanton planeja enganar um magnata perigoso com a ajuda de uma psiquiatra misteriosa que pode vir a ser sua melhor adversária. Concorre nas categorias de Melhor Filme, Melhor Figurino e Melhor Fotografia.

Com direção de Guillermo Del Toro, o filme conta com Bradley Cooper, Cate Blanchett, Rooney Mara e Toni Colette. O Beco do Pesadelo segue disponível nos cinemas.