Oscar 2022: confira os filmes selecionados pelos países

Ainda que o Oscar 2022 esteja marcado apenas para 27 de março do ano que vem, já é possível dizer que a corrida pela estatueta dourada começou — pelo menos, na categoria de Melhor Filme Internacional. Vários países já selecionaram os títulos para concorrer uma vaga na cobiçada categoria vencida por Druk: Mais Uma Rodada em 2021.

Leia Também Começaram as corridas do Oscar 2022: veja quem largou na frente

A decisão do Brasil, enquanto isso, está marcada para acontecer nesta sexta-feira, 15, com produções como '7 Prisioneiros', 'A Nuvem Rosa' e 'Deserto Particular' na disputa.

A seguir, confira todos os filmes já selecionados e os seus respectivos países: