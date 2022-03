Oscar 2022 anuncia filmes que poderão ser votados pelo público no Twitter

Uma das principais novidades do Oscar 2022 é a participação do público no Twitter votando no melhor filme escolhido pelos usuários da rede social. No entanto, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood diz que não se trata de uma nova categoria.

Os usuários do Twitter poderão escolher entre 10 filmes, dos quais apenas Duna e Ataque dos Cães estão na lista de indicados ao Oscar de Melhor Filme. Os outros oito são Army of the Dead: Invasão em Las Vegas, Cinderela, Maligno, Minamata, Sing 2, Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, O Esquadrão Suicida e Tick, Tick... Boom!.

Para participar da votação, o usuário tem até a próxima quinta-feira, 3, para tuitar seu filme favorito acompanhado da hashtag #OscarsFanFavorite. Também será possível escolher as cenas favoritas de filmes de 2021 usando a hashtag #OscarsCheerMoment.

Apesar de não se caracterizar como uma categoria nova, o eleito pelo público será celebrado na cerimônia do Oscar, que acontece no dia 27 de março.