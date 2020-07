Oscar 2021 divulga primeiros inscritos para a categoria melhor filme

Os primeiros concorrentes ao Oscar 2021 já estão disponíveis para os cerca de 10 mil membros da Academia de Hollywood (Academy of Motion Picture Arts and Sciences). A cerimônia já foi adiada para o dia 25 de abril de 2021, conforme a produção do evento se adequa às novas necessidades impostas pelo coronavírus.

As primeiras 9 inscrições são:

As obras foram disponibilizada na plataforma de screenings (exibições fechadas) para membros da Academia e fazem parte do primeiro "pacote" de inscrições agora em apreciação.

Desses, quatro são da Netflix, três da Universal, e dois da Bleecker Street. As outras distribuidoras aparentemente ainda não inscreveram seus filmes, de acordo com a revista Deadline.

A organização do Oscar ainda compartilhou: "Ao longo dos próximos oito meses, vamos adicionar filmes conforme eles sejam enviados para a Academia pelos seus respectivos distribuidores, dando acesso para os membros assistirem aos melhores filmes, performances e conquistas que nossa indústria tem para oferecer. (...) Novas inscrições estarão disponíveis em streaming até as votações preliminares e indicações no ano que vem."