Oscar 2021: críticos do Estadão discutem a cerimônia na pandemia

A 93ª cerimônia de entrega do Oscar, marcada para o domingo, 25, poderá entrar para a história. Por conta da pandemia da covid-19, a festa sofreu transformações como a mudança do local da entrega de prêmios para a Union Station, principal estação de metrô e trens de Los Angeles. Também as escolhas poderão premiar, nas principais categorias, artistas negros e asiáticos.

Sobre o assunto, a equipe de repórteres/críticos de cinema do Estadão vai conversar em uma live, que começa às 17h30 desta quarta, 21, no site da TV Estadão. Estarão presentes Mariane Morisawa, Luiz Carlos Merten, Luiz Zanin Oricchio e Ubiratan Brasil.

Muitas questões serão levantadas: Nomadland será mesmo o grande vencedor do ano? Viola Davis vencerá Frances McDormand como melhor atriz? Glenn Close vai novamente ser derrotada?

Assista ao debate, ao vivo, pela TV Estadão: