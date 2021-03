Oscar 2021: Cerimônia terá sedes na Grã-Bretanha e França para candidatos que não puderem viajar

Para os indicados que não poderem receber pessoalmente o Oscar em Los Angeles, devido à pandemia, a cerimônia de premiação terá sedes na Grã-Bretanha e em Paris, informaram nesta terça-feira à AFP fontes ligadas à organização.

Os apresentadores da cerimônia estarão na locação principal anunciada, a Union Station, no centro de Los Angeles, mas a produção do evento "planeja algo especial no Reino Unido", descrito como "hub central" por uma das fontes. Outra fonte acrescentou que haverá um "hub-satélite" em Paris, confirmando informações da imprensa especializada.

O evento foi criticado quando os organizadores se negaram este mês a permitir que os indicados que não desejassem ou não pudessem viajar devido à pandemia recebessem a estatueta com uma aparição remota, o que obrigaria alguns artistas estrangeiros a desafiar possíveis restrições de viagem e cumprir quarentena.

Apesar da flexibilização dos organizadores, eles querem limitar ao máximo as intervenções pela internet, que geraram críticas e decepção em outras cerimônias prejudicadas pela pandemia, como o Globo de Ouro, no mês passado.

Alguns elementos da 93ª cerimônia de entrega do Oscar, prevista para 25 de abril, serão transmitidos de sua base tradicional, o Dolby Theatre de Hollywood.