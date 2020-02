Oscar 2020: Principais concorrentes tiveram bilheterias de sucesso

LOS ANGELES — Do sucesso bilionário de Coringa a um das maiores bilheterias de Quentin Tarantino, muitos dos indicados a melhor filme no Oscar 2020 atraíram multidões aos cinemas.

Este foi o segundo ano consecutivo em que os eleitores da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas dos Estados Unidos destacaram filmes amplamente vistos, rompendo com a tendência de homenagear produções independentes, como Moonlight: Sob A Luz do Luar e Guerra Ao Terror, exibidas a públicos menores.

Seis dos nove concorrentes ao prêmio mais cobiçado da indústria, que será entregue no domingo, arrecadaram mais de US$ 100 milhões em todo o mundo, de acordo com dados do Box Office Mojo. Coringa lidera o grupo com US$ 1,07 bilhão.

A seguir vem a declaração de amor de Tarantino ao cinema dos anos 1960, Era Uma Vez... Em Hollywood, com US$ 389,3 milhões – a segunda melhor bilheteria de sua carreira.

E tanto o épico da Primeira Guerra Mundial 1917 quanto o drama de corrida da década de 1960 Ford vs Ferrari renderam mais de US$ 200 milhões em todo o mundo.

As vendas de ingressos consideráveis mostraram que em 2019 o público procurou dramas voltados a adultos, e não somente os filmes de super-herói e as sequências que dominam as salas de cinema modernas, disse Alison Willmore, crítica de cinema da revista Vulture.

“Foi um ano animador neste sentido”, opinou Willmore. “Isso contrariou a narrativa segundo a qual os únicos filmes que as pessoas realmente vão ver em grandes multidões são franquias.”