Oscar 2020: Elton John deve levar, de novo, o prêmio de música original

Se a Academia fosse um pouco melhor, premiaria no domingo, dia 9, na 92.ª edição do Oscar, Cynthia Erivo na categoria melhor música original, por Stand Up, que ela compôs com Joshuah Brian Campbell e cantou para a trilha de Harriet (ela também está indicada para melhor atriz). Mas como a Academia é a Academia, o prêmio provavelmente vai para (I’m Gonna) Love Me Again, de Elton John e Bernie Taupin, interpretada por John e Taron Egerton – que não foi lembrado na categoria melhor ator, cujo domínio é do Coringa de Joaquin Phoenix. O filme, é claro, é a biopic Rocketman.

Em 2019, a instituição deu inacreditáveis quatro Oscars para Bohemian Rhapsody, embora seja bastante significativo que o filme não tenha concorrido na categoria melhor música. Quem levou foi A Star Is Born, de Lady Gaga e Mark Ronson, do filme Nasce uma Estrela.

Stand Up é um libelo pela liberdade com um piano derivado do jazz e do R&B fornecendo uma cama confortável para a performance explosiva de Erivo na canção, uma artista britânica que pode se tornar a pessoa mais jovem a conseguir um “EGOT” – só falta o Oscar para ela acrescentar na prateleira que já conta com prêmios Tony, Emmy e Grammy. A música tem vocalizações e uma percussão marcada que lhe dão um ar orquestral, sob medida para grandes premiações. Mas Elton John está na disputa...

(I’m Gonna) Love Me Again é um novo hit seu. É impressionante que ele ainda consiga fazê-los. É uma bela canção sobre se aceitar depois de muito tempo odiando a si mesmo, motivo que se conecta de maneira direta com a trama de Rocketman. As casas de apostas colocam as duas canções no topo, mas com larga vantagem para a dele – que já tem um Oscar.

Também concorrem outras três canções potentes: I Can’t Let You Throw Yourself Away, de Randy Newman (Toy Story 4), I’m Standing With You, de Diane Warren, interpretada por Chrissy Metz (Superação: O Milagre da Fé) e Into the Unknown, de Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez, cantada por Idina Menzel e Aurora (Frozen II). Outra categoria bem equilibrada no Oscar 2020.