Oscar 2020 elimina garrafas plásticas e terá cardápio vegetariano

A comida nos eventos relacionados ao Oscar deste ano será quase inteiramente vegetariana, informou a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, em linha com outros jantares de celebridades durante a temporada de premiação do cinema em 2020.

Os menus para o almoço anual dos indicados ao Oscar, na segunda-feira, e os petiscos servidos antes da cerimônia de entrega das estatuetas em Hollywood em 9 de fevereiro serão 100% à base de vegetais, informou a Academia na segunda-feira.

O cardápio do Governors Ball, um evento luxuoso realizado logo após a cerimônia do Oscar, será 70% vegano e 30% vegetariano, peixe e carne.

Garrafas de água de plástico e outras bebidas em recipientes de plástico serão eliminadas de todos os eventos do Oscar, informou a Academia em comunicado.

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, cujos 8.000 integrantes escolhem os vencedores do Oscar, disse ser uma “organização de contadores de histórias de todo o mundo, e devemos à nossa composição global um compromisso de apoiar o planeta”.

O anúncio segue o exemplo de menus inteiramente baseados em plantas nos jantares de premiação do Globo de Ouro e do Sindicato dos Atores, no início deste mês, para indicados, executivos de estúdio e convidados.

O astro de “Coringa”, Joaquin Phoenix, que é vegan, sugeriu a mudança para o jantar do Globo de Ouro, em que os tradicionais bifes e peixes foram substituídos por opções com cogumelos.