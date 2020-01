Oscar 2020: brasileiro 'Democracia em Vertigem' é indicado ao Oscar de Melhor Documentário

A produção brasileira Democracia em Vertigem foi indicada ao Oscar 2020 na categoria Melhor Documentário. O filme, dirigido por Petra Costa, retrata a polarização política do Brasil e o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. "O projeto foi crescendo na minha cabeça. Era preciso voltar à rua, seguir o processo no Congresso, documentar o que estava se passando no País. Só que para isso tive de voltar às greves do ABC. E, filmando os acontecimentos, dei-me conta do isolamento no Planalto Central. Voltei a Juscelino (Kubitschek) e à construção de Brasília. E, nem assim, o filme me parecia completo. Veio o novo processo eleitoral, a candidatura de (Jair) Bolsonaro", disse ela ao Estado durante o lançamento do longa-metragem, disponível na Netflix.

Depois que A Vida Invisível, de Karim Aïnouz, indicado para melhor filme internacional, ficou fora da shortlist, a torcida era para Petra Costa. Não deu outra, e a indicação deve repercutir além do departamento cultural porque Petra, descendente de uma família de grandes empreiteiros, defende, na perspectiva de classe, que o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff foi fraudulento. Foi golpe, ela diz com todas as letras, acrescentando acusações também à Lava-Jato, que condenou políticos de outros partidos, mas cujo objetivo era atingir o PT.

O filme adota o formato da narrativa em primeira pessoa, o que é sempre um risco, mas que Petra já adotara em Elena, sobre o trágico suicídio de sua irmã. A questão agora é saber quais são as reais chances de Edge of Democracy – título em inglês – no prêmio. Nos últimos anos, o Oscar de documentário tem privilegiado questões ambientais, o que pode favorecer Honeyland, da Macedônia, sobre uma cultivadora de abelhas.

O filme inclui imagens do atual presidente Jair Bolsonaro como um político insignificante que se aproveitou do processo de impeachment para alcançar notoriedade. Senão o presidente, o filho, Eduardo, já investiu contra o filme, considerando-o bem feito, mas dizendo que os norte-americanos, equivocadamente, o estão tomando como verdade absoluta. Só falta Petra conseguir o apoio de Greta Thunberg, a ativista ambiental sueca que tem feito a irritação do presidente por suas críticas à situação da Amazônia.