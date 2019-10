Oscar 2020: 93 países concorrem na categoria de melhor filme internacional

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas divulgou, nesta segunda-feira, 7, a lista com os as indicações de filmes longa-metragem dos 93 países que vão disputar uma vaga na categoria de melhor longa-metragem internacional do Oscar 2019 - antes chamada de melhor filme em língua estrangeira. Desse número, apenas cinco são escolhidos para participar da premiação.

O Brasil será representado pelo longa A Vida Invisível, de mesma direção de Madame Satã: o cearense Karim Aïnouz. O enredo conta a história de Guida e Eurídice, duas irmãs cariocas que precisam lidar com o pai português conservador. Quando Guida foge com o namorado e retorna seis meses depois grávida e sozinha, o pai a expulsa de casa, separando as irmãs para sempre. Elas passam toda a vida tentando se reencontrar. Baseado no romance de Martha Batalha, A vida invisível de Eurídice Gusmão, o melodrama venceu a mostra Um Certo Olhar, do Festival de Cannes em maio de 2019.

Outros destaques na competição são o filme sul-coreano Parasita, de Joon Bong Ho; o argeliano Papicha, de Mounia Meddour e o italiano O traidor, dirigido por Marco Bellocchio; além do argentino La odisea de los giles, de Sebastián Borensztein e do francês Les Misérables, dirigido por Ladj Ly.

Dos 93, dez filmes serão selecionados para uma lista que será anunciada no dia 16 de dezembro de 2019. Destes dez, cinco serão indicados como finalistas ao Oscar, sendo divulgados no dia 13 de janeiro de 2020. O 92º Oscar será realizado no domingo, 9 de fevereiro de 2020, em Hollywood, e será transmitido em mais de 225 países de todo o mundo.

Confira o trailer do filme indicado pelo Brasil: