Oscar 2019 terá transmissão pela TV e também pela internet

A cerimônia de entrega do maior prêmio do cinema mundial está próxima. Neste domingo, 24, serão conhecidos os vencedores das 24 categorias do Oscar 2019.

Este ano, dois filmes, este ano, lideram entre os indicados. Tanto Roma, de Alfonso Cuarón, quanto A Favorita, de Yorgos Lanthimos, concorrem em 10 categorias. Bohemian Rhapsody, Green Book: O Guia, Infiltrado na Klan, Nasce Uma Estrela,Pantera Negra e Vice também estão na disputa pela estatueta de melhor filme, a mais esperada da noite.

A cerimônia do entrega do Oscar é realizada no Dolby Theater, em Hollywood. O evento este ano não terá um apresentador oficial, segundo a ABC, que transmite a premiação nos EUA. A emissora informou que contará com celebridades para apresentar os prêmios, e que há planos para “uma abertura bem emocionante”.

Na semana passada, a organização do Oscar anunciou que, pela primeira vez, anunciaria os vencedores de quatro categorias durante o intervalo comercial, mas voltou atrás após críticas. A cerimônia deve ter cerca de três horas de duração.

Onde assistir ao Oscar

Na TV

A cerimônia de entrega do Oscar de 2019 será neste domingo, 24, com início às 22h pelo horário de Brasília.

No País, o Oscar será transmitido por dois canais, de TV aberta e fechada. Na Globo, a transmissão vai iniciar com alguns prêmios já entregues, por começar apenas após o programa Big Brother Brasil 19. A apresentadora, por mais um ano, será Maria Beltrão e os comentaristas serão Artur Xexéo e Dira Paes.

O Oscar será transmitido também pelo canal pago TNT, que inicia a exibir o tapete vermelho já às 21h. A premiação começa às 22h e será transmitida na íntegra pelo canal. A apresentação será de Bruna Thedy e os comentários de Michel Arouca. No tapete vermelho, os apresentadores serão Carol Ribeiro e Hugo Gloss.

Para quem gosta de acompanhar o tapete vermelho, o desfile de celebridades que participam da premiação será transmitido pelo canal pago E! a partir das 20h.

Na internet

Os assinantes da TNT podem assistir à premiação por meio do serviço de streaming do canal, o TNT GO. É possível, também, acompanhar a premiação ao vivo no próprio site do Oscar.

O Estado também vai acompanhar a premiação minuto a minuto, com informações do editor do Caderno 2, Ubiratan Brasil, direto de Los Angeles, e com comentários dos críticos Luiz Carlos Merten e Luiz Zanin.