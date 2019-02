Oscar 2019: Spike Lee homenageia Prince no tapete vermelho

Spike Lee homenageou Prince no tapete vermelho do Oscar 2019 neste domingo, 24, ao utilizar um colar com o símbolo que o cantor uma vez adotou como seu nome. De ouro, diamantes e opala pelo designer Amedeo Scognamiglio, o objeto era um acessório de um terno Ozwald Boateng todo roxo e por um par de tênis Jordans dourados, segundo o New York Times.

Lee e Prince se conheceram depois que o músico ficou impressionado com Ela Quer Tudo (1986), a estreia de Lee na direção, e ficaram em contato desde essa ocasião.

O diretor disse ao Times que acredita que o espírito do cantor ajudou a encontrar a versão de Mary Don't You Weep, de Prince, que toca no fim de Infiltrado na Klan, nas cenas da manifestação de supremacia branca de Charlottesville, nos EUA, em 2017.