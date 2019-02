Oscar 2019: Rami Malek e Mahershala Ali são os favoritos dos leitores do 'Estado'

Se depender dos leitores do Estado, o ator Rami Malek será o grande vencedor do prêmio de melhor ator no Oscar 2019, na cerimônia que será realizada no dia 24 de fevereiro em Los Angeles. O ator concorre por sua atuação no filme Bohemian Rhapsody, em que viveu o líder da banda Queen, Freddie Mercury.

Numa enquete realizada pelo Caderno 2, iniciada no dia 4 de fevereiro, e que já registrava 1574 votos até às 11h desta sexta-feira, 8, 45% dos votantes elegeram Malek como favorito para o prêmio. Na vice-liderança, coincidentemente, está o protagonista do filme Vice, Christian Bale, com 24% dos votos. No debochado longa de Adam McKay, Bale também vive um personagem real, o ex-vice-presidente dos EUA Dick Cheney, um dos nomes mais influentes da política mundial nas últimas décadas.

Logo atrás, aparece com 15% o ator Bradley Cooper, que co-estrela a produção Nasce Uma Estrela, dirigida por ele próprio, ao lado da cantora Lady Gaga. Viggo Mortensen, por Green Book: O Guia, e Willem Dafoe, por No Portal da Eternidade, estão na lanterna, com 10 e 6%, respectivamente.

O Estado também perguntou quem será o favorito para a categoria de melhor ator coadjuvante. Para os leitores, o ator Mahershala Ali, vencedor da mesma categoria em 2017 por Moonlight - Sob a Luz do Luar, deve levar sua segunda estatueta, desta vez por sua atuação em Green Book: O Guia. Ele ficou com 56% dos 1109 votos registrados também até às 11h desta sexta-feira.

De Nasce Uma Estrela, o ator Sam Elliot segura a vice-liderança, com 17% dos votos. Adam Driver, de Infiltrado na Klan, tem 14%, enquanto o atual vencedor da categoria (por Três Anúncios Para Um Crime, no ano passado), Sam Rockwell, de Vice, tem 11%. Richard E. Grant, de Poderia Me Perdoar?, na lanterna, tem 2% dos votos.

Os resultados estão de acordo com que apostam os membros do Caderno 2. Tanto para o editor, Ubiratan Brasil, quanto para o crítico Luiz Carlos Merten, os vencedores devem mesmo ser, de fato, Rami Malek e Mahershala Ali.

Na segunda-feira, 11, uma nova enquete será publicada pelo Estado, para saber quem serão as favoritas nas categorias de melhor atriz e melhor atriz coadjuvante.

A cerimônia

A cerimônia de premiação do Oscar 2019 ocorre no dia 24 de fevereiro, no Dolby Theater, em Hollywood, e terá transmissão ao vivo, no Brasil, pelo canal pago TNT já a partir das 20h30. Pela primeira vez em 30 anos, a festa não terá um apresentador oficial, depois que o comediante Kevin Hart deixou a cerimônia e nenhum substituto adequado foi encontrado.

Entre os filmes indicados ao Oscar 2019, se destacaram Roma e A Favorita com 10 indicações, Pantera Negra, com 7 indicações, e Infiltrado na Klan, com 6.