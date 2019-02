Oscar 2019 | Melhor filme: qual será o vencedor?

Falta menos de uma semana para a cerimônia de premiação do Oscar 2019. Os vencedores deste ano finalmente vão ser conhecidos no próximo domingo, dia 24 de fevereiro, a partir das 22h no horário de Brasília.

Por isso, o Estado quer saber: quais filmes são os seus favoritos para levar os principais prêmios deste ano para casa? Escolhemos, para isso, três categorias que premiam as produções como um todo, a de melhor filme, de melhor filme em língua estrangeira e de melhor animação.

Dois filmes, este ano, lideram entre os indicados. Tanto Roma, de Alfonso Cuarón, quanto A Favorita, de Yorgos Lanthimos, concorrem em 10 categorias. O destaque para Roma é que o longa concorre tanto como melhor filme como melhor filme em língua estrangeira. Será que leva os dois?

Disputando o principal prêmio da noite, o último a ser entregue na cerimônia, estão ainda Bohemian Rhapsody, Green Book: O Guia, Infiltrado na Klan, Nasce Uma Estrela, Pantera Negra e Vice. Quer uma cola na hora de votar? Aqui tudo bem. Já há uma "boca de urna" com alguns votantes do Oscar. Além disso, você pode ver as dicas do Caderno 2 para o bolão do Oscar.

A cerimônia de premiação ocorre no dia 24 de fevereiro, no Dolby Theater, em Hollywood. O evento não terá um apresentador oficial, segundo a ABC, que transmite a premiação. A emissora informou que contará com celebridades para apresentar os prêmios, e que há planos para “uma abertura bem emocionante”.

Confira, abaixo, o resultado das enquetes já realizadas pelo Caderno 2 sobre o Oscar 2019:

Onde assistir ao Oscar

Na TV

A cerimônia de entrega do Oscar de 2019 será neste domingo, 24, com início às 22h pelo horário de Brasília.

No País, o Oscar será transmitido por dois canais, de TV aberta e fechada. Na Globo, a transmissão vai iniciar com alguns prêmios já entregues, por começar apenas após o programa Big Brother Brasil 19.

O Oscar será transmitido também pelo canal pago TNT, que inicia a exibir o tapete vermelho já às 21h. A premiação começa às 22h e será transmitida na íntegra pelo canal.

Para quem gosta de acompanhar o tapete vermelho, o desfile de celebridades que participam da premiação será transmitido pelo canal pago E! a partir das 20h.

Na internet

Os assinantes da TNT podem assistir à premiação por meio do serviço de streaming do canal, o TNT GO. É possível, também, acompanhar a premiação ao vivo no próprio site do Oscar.

O Estado também vai acompanhar a premiação minuto a minuto, com informações do editor do Caderno 2, Ubiratan Brasil, direto de Los Angeles, e com comentários dos críticos Luiz Carlos Merten e Luiz Zanin.