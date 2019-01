Oscar 2019: relembre artistas que já venceram o prêmio de melhor canção original

Depois de vencer prêmios no Globo de Ouro e no Critic’s Choice Awards, a música Shallow, composta por Lady Gaga ao lado de Mark Ronson, Anthony Rossomando e Andrew Wyatt, para a trilha sonora do filme Nasce Uma Estrela, é grande a favorita para o Oscar 2019, cujas indicações foram anunciadas na manhã desta terça-feira, 22.

A faixa concorre ao prêmio de melhor canção original ao lado de All The Stars, de Kendrick Lamar para Pantera Negra, I'll Fight, de Diana Warren para RGB, The Place Where Lost Things Go, de O Retorno de Mary Poppins, e When A Cowboy Trades His Spurs For Wings, de A Balada de Buster Scruggs.

Vale lembrar, no entanto, que esta não é a primeira indicação de Lady Gaga ao Oscar. Em 2016, ela chegou a concorrer ao lado de Diane Warren com a música Til It Happens to You, da trilha sonora do documentário The Hunting Ground. Perdeu para Sam Smith, com Writing's on the Wall, de 007 contra Spectre. Este ano, a cantora concorre ainda por sua estreia como atriz no mesmo Nasce Uma Estrela. Glenn Close e Olivia Colmann são as favoritas na categoria de melhor atriz, mas Gaga pode surpreender.

Se vencer o prêmio ao qual é a favorita, porém, de canção original, Lady Gaga vai se juntar a uma grande lista de cantores e cantoras da música pop que já conquistaram a estatueta - entregue apenas aos compositores, não aos intérpretes das canções. Relembre, agora, quem foram eles.

Barbra Streisand - ‘Evergreen’

Em 1977, na segunda refilmagem de Nasce Uma Estrela, a intérprete da personagem que hoje é de Lady Gaga foi Barbra Streisand. Pelo filme, Barbra recebeu o Oscar de canção original para uma música inédita desta versão, Evergreen, ao lado do letrista Paul Williams.

Irene Cara - ‘Flashdance... What a Feeling’

Em 1984, começou uma sequência duradoura de músicas pop vencendo o Oscar de canção original. A primeira foi Flashdance... What a Feeling, de Irene Cara, da trilha sonora, obviamente, de Flashdance - Em Ritmo de Embalo. A cantora e compositora dividiu o prêmio com ninguém menos que Giorgio Moroder, autor da música, e Keith Forsey, que escreveu a letra ao seu lado. Moroder, aliás, ganhou outro Oscar por mais uma música pop em 1987, Take My Breath Away, interpretada pela banda Berlin na trilha de Top Gun.

Stevie Wonder - ‘I Just Called to Say I Love You’

No ano seguinte, em 1985, o cantor Stevie Wonder venceu o prêmio por um dos seus maiores sucessos, I Just Called to Say I Love You, que fazia parte da trilha sonora de A Dama de Vermelho.

Lionel Richie - 'Say You, Say Me'

Pelo filme O Sol da Meia-Noite, em 1986, o cantor Lionel Richie levou a estatueta pela música Say You, Say Me.

Carly Simon - ‘Let the River Run’

Em 1989, a cantora Carly Simon venceu o Oscar por sua música Let the River Run, da trilha sonora do filme Uma Secretária de Futuro.

Bruce Springsteen - ‘Streets of Philadelphia’

No ano de 1994, o roqueiro Bruce Springsteen foi o grande vencedor do prêmio de canção original, pela música Streets of Philadelphia, da trilha sonora de Filadélfia.

Elton John - 'Can You Feel the Love Tonight'

Da trilha sonora do filme de animação O Rei Leão, a música Can You Feel the Love Tonight, do atro britânico Elton John, ao lado do letrista Tim Rice, venceu o prêmio de canção original.

Phil Collins - ‘You'll Be in My Heart’

O cantor britânico Phil Collins levou um Oscar em 2000 por uma música da trilha da animação Tarzan: A Evolução da Lenda, You'll Be in My Heart.

Bob Dylan - ‘Things Have Changed’

Muito antes de receber o Nobel de Literatura, Bob Dylan já havia vencido outro importante prêmio, o Oscar de canção original por Things Have Changed, do filme Garotos Incríveis.

Eminem - ‘Lose Yourself’

Em 2003, a Academia de Hollywood surpreendeu ao premiar o rapper Eminem por Lose Yourself, música-tema do seu próprio filme, 8 Mile - Rua das Ilusões. Ele dividiu o prêmio com Jeff Bass e Luis Resto.

Annie Lennox - ‘Into the West’

No ano seguinte, em 2004, foi a vez da cantora Annie Lennox vencer o prêmio por Into the West, música do segmento final da trilogia O Senhor dos Aneis, O Retorno do Rei. O prêmio foi dividido com os compositores Howard Shore e Fran Walsh.

Three 6 Mafia - ‘It's Hard out Here for a Pimp’

Em 2006, a Academia voltou a premiar o rap ao entregar o prêmio de canção original para Frayser Boy, Juicy J e DJ Paul, do grupo Three 6 Mafia, por It's Hard out Here for a Pimp, da trilha sonora de Ritmo de um Sonho.

Adele - ‘Skyfall’

Além de ter em casa 15 prêmios do Grammy, a cantora britânica Adele tem também um Oscar pela música Skyfall, da trilha sonora do filme 007 - Operação Skyfall. O prêmio foi dividido com o compositor Paul Epworth.

Common & John Legend - ‘Glory’

Pela trilha sonora de Selma: Uma Luta pela Igualdade, em 2015 os vencedores do Oscar foram o rapper Common e o cantor John Legend, pela música Glory.

Sam Smith - 'Writing's on the Wall'

Por mais um filme de James Bond, o cantor britânico Sam Smith venceu um Oscar por Writing's on the Wall, do longa 007 Contra Spectre. O prêmio foi dividido com o compositor Jimmy Napes.