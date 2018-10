Oscar 2019: longas de 87 países disputam cinco vagas na categoria de filme estrangeiro

O total de 87 países submeteu seus longas-metragens para concorrer a uma vaga na categoria de melhor filme em língua estrangeira do Oscar 2019. Desse número, cinco serão selecionados para participar da premiação.

A seleção é feita pelos membros da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. Diferentemente das outras categorias, nem todos são obrigados a votar - participam somente aqueles que se comprometerem a assistir a pelo menos 12 filmes participantes.

Neste ano, o longa escolhido para representar o Brasil foi O Grande Circo Místico, do diretor Cacá Diegues. Seu enredo gira em torno de uma família circense e atravessa cinco gerações de sua história a partir da perspectiva de Celavi (personagem de Jesuíta Barbosa), um mestre de cerimônias que nunca envelhece. Rodado em Lisboa em 2015, é uma coprodução Brasil, França e Portugal.

Um dos favoritos na disputa é Roma, dirigido pelo mexicano Alfonso Cuarón. O filme, vencedor do Leão de Ouro no Festival de Veneza, tem o enredo baseado em memórias de infância do diretor, na Cidade do México. Cuarón já foi vencedor do Oscar de melhor diretor em 2014, pelo seu trabalho em Gravidade. Produzido e distribuído pela Netflix, o longa tem previsão de passar pelos cinemas brasileiros antes de ser disponibilizado no serviço de streaming. Ainda não foi definida uma data de estreia, entretanto.

A América Latina também está bem representada por Pájaros de Verano, que estabelece a gênese dos cartéis de drogas da Colômbia e revisita o passado indígena do país. Ambientada na década de 1970, a trama gira em torno de uma família de nativos que se envolve com o tráfico de drogas nos arredores de Bogotá. A dupla de diretores Cristina Gallego e Ciro Guerra foram responsáveis por levar a Colômbia pela primeira vez ao Oscar, em 2016, com o filme O Abraço da Serpente.

Outros filmes que tiveram destaque em festivais internacionais também participam da corrida. Assunto de Família, obra escolhida para representar o Japão no Oscar, foi o grande vencedor do Festival de Cannes; o belga Girl, longa de estreia do diretor Lukas Dhont, foi premiado no mesmo festival. Com 100% de aprovação no agregador de críticas Rotten Tomatoes, o suspense dinamarquês The Guilty, do também estreante Gustav Möller, foi amplamente elogiano em Sundance.

Os finalistas ao Oscar serão anunciadas em 22 de janeiro de 2019, e a cerimônia ocorre em 24 de fevereiro. A premiação será transmitida em mais de 225 países de todo o mundo.

Assista ao trailer de O Grande Circo Místico:

Confira a lista dos filmes por país:

Afeganistão, “Rona Azim’s Mother", de Jamshid Mahmoudi

África do Sul, “Sew the Winter to My Skin", de Jahmil X.T. Qubeka

Alemanha, “Never Look Away", de Florian Henckel von Donnersmarck

Argélia, “Until the End of Time", de Yasmine Chouikh

Argentina, “El Ángel", de Luis Ortega

Arménia, “Spitak", de Alexander Kott

Austrália, “Jirga", de Benjamin Gilmour

Áustria, “The Waldheim Waltz", de Ruth Beckermann

Bangladesh, “No Bed of Roses", de Mostofa Sarwar Farooki

Bélgica, “Girl", de Lukas Dhont

Bielorrússia, “Crystal Swan", de Darya Zhuk

Bolívia, “The Goalkeeper", de Rodrigo “Gory” Patiño

Bósnia e Herzegovina, “Never Leave Me", de Aida Begić

Brasil, “O Grande Circo Místico", de Carlos Diegues

Bulgária, “Omnipresent", de Ilian Djevelekov

Cambodja, “Graves without a Name", de Rithy Panh

Canada, “Family Ties", de Sophie Dupuis

Cazaquistão, “Ayka", de Sergey Dvortsevoy

Chile, “…And Suddenly the Dawn", de Silvio Caiozzi

China, “Hidden Man", de Jiang Wen

Colômbia, “Birds of Passage", de Cristina Gallego, Ciro Guerra

Coreia do Sul, “Burning", de Lee Chang-dong

Costa Rica, “Medea", de Alexandra Latishev

Croácia, “The Eighth Commissioner", de Ivan Salaj

Dinamarca, “The Guilty", de Gustav Möller

Egipto, “Yomeddine", de A.B. Shawky

Equador, “A Son of Man", de Jamaicanoproblem

Eslováquia, “The Interpreter", de Martin Šulík

Eslovénia, “Ivan", de Janez Burger

Espanha, “Champions", de Javier Fesser

Estónia, “Take It or Leave It", de Liina Trishkina-Vanhatalo

Filipinas, “Signal Rock", de Chito S. Roño

Finlândia, “Euthanizer", de Teemu Nikki

França, “Memoir of War", de Emmanuel Finkiel

Geórgia, “Namme", de Zaza Khalvashi

Grécia, “Polyxeni", de Dora Masklavanou

Holanda, “The Resistance Banker", de Joram Lürsen

Hong Kong, “Operation Red Sea", de Dante Lam

Hungria, “Sunset", de László Nemes

Iemen, “10 Days before the Wedding", de Amr Gamal, director.

Índia, “Village Rockstars", de Rima Das

Indonésia, “Marlina the Murderer in Four Acts", de Mouly Surya

Irão, “No Date, No Signature", de Vahid Jalilvand

Iraque, “The Journey", de Mohamed Jabarah Al-Daradji

Islândia, “Woman at War", de Benedikt Erlingsson

Israel, “The Cakemaker", de Ofir Raul Graizer

Itália, “Dogman", de Matteo Garrone

Japão, “Assunto de Família", de Hirokazu Kore-eda

Kosovo, “The Marriage", de Blerta Zeqiri

Letónia, “To Be Continued", de Ivars Seleckis

Líbano, “Capernaum", de Nadine Labaki

Lituânia, “Wonderful Losers: A Different World", de Arunas Matelis

Luxemburgo, “Gutland", de Govinda Van Maele

Macedónia, “Secret Ingredient", de Gjorce Stavreski

Malawi, “The Road to Sunrise", de Shemu Joyah

Marrocos, “Burnout", de Nour-Eddine Lakhmari

México, “Roma", de Alfonso Cuarón

Montenegro, “Iskra", de Gojko Berkuljan

Nepal, “Panchayat", de Shivam Adhikari

Nigéria, “The Wedding Ring", de Rahmatou Keïta

Noruega, “What Will People Say", de Iram Haq

Nova Zealand, “Yellow Is Forbidden", de Pietra Brettkelly

Palestina, “Ghost Hunting", de Raed Andoni

Panamá, “Ruben Blades Is Not My Name", de Abner Benaim

Paquistão, “Cake", de Asim Abbasi

Paraguai, “The Heiresses", de Marcelo Martinessi

Peru, “Eternity", de Oscar Catacora

Polónia, “Cold War", de Pawel Pawlikowski

Portugal, “Pilgrimage", de João Botelho

Quénia, “Supa Modo", de Likarion Wainaina

Reino Unido, “I Am Not a Witch", de Rungano Nyoni

República Checa, “Winter Flies", de Olmo Omerzu

República Dominicana, “Cocote", de Nelson Carlo De Los Santos Arias

Roménia, “I Do Not Care If We Go Down in History as Barbarians", de Radu Jude

Rússia, “Sobibor", de Konstantin Khabensky

Sérvia, “Offenders", de Dejan Zecevic

Singapura, “Buffalo Boys", de Mike Wiluan

Suécia, “Border", de Ali Abbasi

Suiça, “Eldorado", de Markus Imhoof

Tailândia, “Malila The Farewell Flower", de Anucha Boonyawatana

Taiwan, “The Great Buddha+", de Hsin-Yao Huang

Tunísia, “Beauty and the Dogs", de Kaouther Ben Hania

Turquia, “The Wild Pear Tree", de Nuri Bilge Ceylan

Ucrânia, “Donbass", de Sergei Loznitsa

Uruguai, “Twelve-Year Night", de Álvaro Brechner

Venezuela, “The Family", de Gustavo Rondón Córdova

Vietname, “The Tailor", de Buu Loc Tran, Kay Nguyen