Oscar 2018: 'A Forma da Água' fica com melhor filme e melhor diretor; confira os vencedores

Ao contrário do tapete vermelho do Globo de Ouro, marcado pelo preto dos protestos dos movimentos #MeToo e Time’s Up, o da 90.ª festa do Oscar pautou-se pelo colorido. Sempre irreverente, o apresentador Jimmy Kimmel abriu o show dizendo por que o Oscar – a estatueta – é o homem mais respeitado de Hollywood. Dá para ver onde estão suas mãos – e ele não tem pênis! O humor em tempos de assédio na indústria.

Essa abertura, digamos, provocadora não teve muita continuidade. Como a Academia queria, os discursos políticos não deram o tom desse Oscar. Em comparação com o Globo de Ouro, foi bem morno, pelo menos até que Salma Hayek, integrando um grupo de mulheres, destacou a importância do que está ocorrendo na indústria.

+++Tudo sobre o Oscar

Num clipe, Geena Davis lembrou Thelma e Louise. “Todo mundo pensava que o filme ia abrir um novo espaço para as mulheres em 1991. Isso está ocorrendo hoje.” E veio a celebração da cultura latina no palco do Dolby Theatre, com as vitórias do Chile, de Guillermo del Toro e de Viva – A Vida é Uma Festa.

Prosseguiu com o Oscar de roteiro original para Jordan Peele, por Corra!, o primeiro negro a concorrer em filme, direção e script. Outro Oscar, de roteiro adaptado, para Me Chame Pelo Seu Nome, e James Ivory ressaltou a importância da diversidade sexual. Lembrou até seu companheiro, o falecido produtor Ismail Merchant. Talvez tenham sido esses momentos que fizeram a diferença nesse Oscar.

+++Guillermo del Toro ganha o Oscar 2018 de direção e leva mais um prêmio para o México

Os prêmios de coadjuvantes para Sam Rockwell (Três Anúncios para um Crime) e Allison Janney (Eu, Tonya) eram mais que esperados. Rockwell retratou-se nos bastidores. “Não podia ter me esquecido de agradecer a Philip Seymour Hoffman (que morreu em 2014). Ele foi inspirador para mim e todos da minha idade. Sua forma de interpretar e de dirigir mostravam que era um homem que acreditava e amava o cinema.”

+++Os melhores memes do Oscar 2018

Gary Oldman e Frances McDormand, também favoritos, venceram como melhor ator e atriz por O Destino de uma Nação e Três Anúncios Para Um Crime. Guillermo del Toro, outra barbada, foi melhor diretor por A Forma da Água. Warren Beatty e Faye Dunaway voltaram ao palco para apresentar melhor filme. Surpresa – foi A Forma da Água, que ganhou também melhor trilha e direção de arte. Kimmel saudou Gal Gadot, a Wonder Woman, e muita gente considera que o sucesso do filme, e da personagem, foi decisivo para a resistência das mulheres no ano passado.

+++ Roteirista de ‘Me Chame Pelo Seu Nome’ usa camisa com o rosto de Timothée Chalamet no Oscar 2018

Gal marcou presença mais pela beleza que pela veemência. Atribuiu o Oscar de maquiagem – para O Destino de uma Nação . Uma lenda – Eva Marie Saint, atriz de Elia Kazan e Alfred Hitchcock – apresentou o Oscar de figurino, que só poderia ir para Trama Fantasma. E Kimmel continuou disparando sua metralhadora giratória de humor.

A cada meia hora, Pantera Negra soma um milhão à sua renda – o que o qualifica para não concorrer a nada em 2019. Duas mulheres maravilhosas, Laura Dern e Greta Gerwig, atribuíram o Oscar de documentário, que não foi para Agnès Varda, Visages Villages, mas para Icarus, da Netflix, sobre um ciclista amador envolvido num escândalo de doping.

Uma hora de cerimônia – começou pontualmente às 22h do Brasil – e a Academia se auto-homenageia. Arte, indústria, reconhecimento. Um clipe faz a síntese desses 90 gloriosos anos para falar de esperança. Já que o tema é sonho, o Oscar de efeitos visuais cai bem para o novo Blade Runner. Dunkirk vence os prêmios técnicos – melhor edição e mixagem de som, melhor montagem.

+++ Imigração e política marcam presença na cerimônia do Oscar 2018

A porto-riquenha Rita Moreno lembra Frank Capra, que dizia que existem três linguagens universais – música, matemática e cinema. E o Oscar de melhor filme estrangeiro vai para... Uma Mulher Fantástica. “Estou em Júpiter”, disse o diretor Sebastián Lelio, na sala de imprensa. “Muito feliz pelo que o filme representa. Está conseguindo contribuir para uma conversa necessária e urgente.”

AO VIVO: Todas as novidades sobre o Oscar

O Chile entra no panteão do Oscar, e com um filme centrado numa personagem transgressora pelo simples fato de existir – a transexual interpretada por Daniela Vega, que apresentaria depois a canção de Me Chame Pelo Seu Nome. “Não existem pessoas ilegítimas”, brada Lelio. Parte do elenco do maior sucesso do ano – Star Wars O Último Jedi – vem entregar o prêmio de curta de animação.

Mark Hamill lembra o imbróglio do ano passado – “Não vamos trocar o envelope de La La Land?”. O prêmio de longa de animação para Viva – A Vida É Uma Festa produz um simpático discurso em defesa dos imigrantes. Que viva México! Até Gael García Bernal cantou – o tema de Viva, claro. / COLABOROU UBIRATAN BRASIL, ENVIADO ESPECIAL A LOS ANGELES

Lista de vencedores do Oscar 2018 (em negrito):

Melhor Filme

Melhor Ator

Melhor atriz

Ator coadjuvante

Atriz coadjuvante

Melhor roteiro adaptado

James Ivory (Me Chame Pelo Seu Nome)

Scott Neustadter e Michael H. Weber (Artista do Desastre)

Scott Frank, James Mangold e Michael Green (Logan)

Aaron Sorkin (A Grande Jogada)

Virgil Williams e Dee Rees (Mudbound)

Melhor roteiro original

Diretor

Maquiagem e Cabelo

Figurino

Documentário

Os Últimos Homens em Aleppo

Strong Island

Abacus: Small Enough to Jail

Faces Places

Icarus

Edição de Som

Mixagem de Som

Direção de arte

Melhor filme estrangeiro

Animação (Curta Metragem)

Lou

Negative Space

Revolting Rhymes

Dear Basketball

Garden Party

Animação

Efeitos Visuais

Montagem

Documentário (Curta-metragem)

Edith + Eddie

Heaven is a Traffic Jam on the 405

Heroin(e)

Knife Skills

Traffic Stop

Curta-metragem

The Eleven O'Clock

My Nephew Emmet

The Silent Child

Watu Wote / All of Us

DeKalb Elementary

Melhor fotografia

Trilha Sonora

Melhor canção original