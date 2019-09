Os setenta anos de Pedro Almodóvar

Setenta anos esta noite. Pedro Almodóvar nasceu em 25 de setembro de 1949 em Calzada de Calatrava, na Mancha. Manchego como Dom Quixote. A data rende homenagens como a do MIS, Museu da Imagem e do Som, que promove até domingo uma retrospectiva, que – detalhe importante – é gratuita. Você só preecisa retirar os convite e ver os filmes.

Veja abaixo mais informações sobre a programação:

NESTA QUARTA – Os Amantes Passageiros, às 16 h; A Flor do Meu Segredo, às 17 h; Fale com Ela, às 18 h; Ata-me, às 19 h; e A Pele Que Habito, às 20 h. Fale com Ela é belíssimo, mas A Pele Que Habito é mais perturbador. Cirurgião plástico desesperado pela perda da filha, sequestra o jovem que considera responsável por sua morte e faz nele uma operação de mudança de sexo, apaixonando-se pela nova mulher que surge. É um tributo de Almodóvar ao francês Georges Franju e ao seu clássico Les Yeux sans Visage, de 1960.

NA QUINTA, 26 – De Salto Alto, 16 h; Pepi, Luci, Bom e Outras Garotas de Montão, às 17 h; A Lei do Desejo, às 18 h; Mulheres à Beira de Um Ataque de Nervos, às 19 h; e Volver, às 20 h. Carmen Maura é gloriosa em Mulheres à Beira de Um Ataque de Nervos e o filme foi o responsável pela projeção internacional do cineasta. Penélope Cruz é inesquecível cantando Volver.

NA SEXTA, 27 – A Flor do Meu Segredo, às 15 h; Kika, às 16 h; Fale com Ela, às 17 h; Que Fiz para Merecer Isso, às 18 h; Abraços Partidos, às 19 h; e Maus Hábitos, às 20 h. Abraços Partidos é com a musa Penélope Cruz.

NO SÁBADO, 28 – Uma sucessão de grandes filmes; Julieta, às 15 h; Matador, às 17 h; Tudo Sobre Minha Mãe, às 19 h; Dor e Glória, às 20 h. Os dois últimos estão entre as obras-primas do autor. Dor e Glória, em que Antonio Banderas está genial, já é um dos destaques do ano.

NO DOMINGO, 29 – Má Educação, às 15 h; Ata-me, às 16 h; Kika, às 17 h; Carne Trêmula, às 18 h; Volver, às 19 h. Livremente adaptado de Ruth Rendsell, Carne Trêmula é um filme intenso e nele Javier Bardem está poderoso como nunca.

Mis - Museu da Imagem e do Som.

Av. Europa, 158 - Jardim Europa.

25/9 a 29/9. Sessões começam a partir das 15h.

Entrada gratuita.