Os sete filmes da Marvel que você deve assistir antes de 'A Viúva Negra'

Quando a Universo Cinematográfico Marvel (MCU, na sigla em inglês) começou a sonhar com algo maior do que Hollywood jamais conseguiria imaginar, as câmeras focaram na "Viúva Negra", uma superespiã interpretada por Scarlett Johansson em múltiplos filmes do estúdio nos últimos dez anos.

A primeira aparição de Scarlett em Homem de Ferro 2, de 2010, foi o primeiro sinal real da expansão da Marvel. Nesse ponto, o Tony Stark de Homem de Ferro era a única coisa certa. Na época, a marca que se tornaria Marvel Studios era conhecida mais por reformular do que por uma narrativa infinita de super-herói.

Na época, Natasha Romanoff, a Viúva Negra, começou a espionar Tony Stark na sequência de Homem de Ferro - o primeiro passo para se tornar membro fundador e a primeira mulher no filme de ação Os Vingadores - Don Cheadle substituiu Terence Howard como James Rhodes/Máquina de Combate. Edward Norton também estava a caminho de não retornar ao papel de Bruce Banner depois de O Incrível Hulk (papel depois assumido por Mark Ruffalo). A Viúva Negra, junto com o Homem de Ferro, rapidamente se tornou uma super-heroína que os fãs da Marvel esperavam ficar por ali por algum tempo.

A heroína, no final, se tornou a rainha no tabuleiro de xadrez da Marvel Studios, capaz de se mover para qualquer lado, estrelando todos os filmes dos Vingadores e se tornando uma parte vital da franquia do Capitão América junto com Steve Rogers de Chris Evans.

Mas apesar das muitas brigas com vilões e a capacidade de se sair bem em qualquer cena com qualquer Vingador - do Homem de Ferro ao seu amigo Gavião Arqueiro (interpretado por Jeremy Renner) - A Viúva Negra também representa um dos poucos equívocos da Marvel Studios.

A Viúva Negra de Scarlett Johansson foi a única mulher na lista dos Vingadores original de figuras poderosas com brinquedos de super-herói, mas ela não foi a primeira super-heroína da Marvel a ser estrela do seu próprio filme. Essa honra ficou com Brie Larson no Capitã Marvel de 2019. Mesmo a Warner Bros, e o DC Entertainment, que até hoje ainda trabalha no aperfeiçoamento da sua fórmula de filmes de super-herói dos tempos modernos, criou dois filmes da Mulher Maravilha antes de o nome Viúva Negra aparecer no título na grande tela.

Depois de um adiamento no verão do ano passado por causa da pandemia, Viúva Negra finalmente está pronta para sua estreia solo num filme. Se você quer mergulhar nos momentos chaves dela antes que o filme estreie nos cinemas e no Disney Plus (para compra) no dia 9 de julho, aqui estão sete filmes para assistir, todos disponíveis no Disney Plus.

Homem de Ferro 2

Na sua primeira aparição, a Viúva Negra usa suas habilidades furtivas de espiã para enganar o maior cérebro da Marvel, Tony Stark/Homem de Ferro, sob o disfarce de a melhor assistente executiva do mundo que, por um acaso, conhece artes marciais. Cuidadosamente conseguindo a simpatia do bilionário e se aproveitando da sua atitude “não tem nada que não posso ter”, ela acaba revelando seu verdadeiro eu para o Homem de Ferro, se tornando uma aliada e uma ponte entre Stark e seu patrão, Nick Fury (Samuel L. Jackson), uma nova aliança que foi o primeiro passo na formação dos Vingadores.

Assista ao trailer:

Os Vingadores

No primeiro mega filme da Marvel com todos os Vingadores originais, a Viúva Negra tem seu momento de destaque contra o maior vilão do filme, Loki (Tom Hiddleston) que agora estreia sua própria série da Disney Plus. O irmão de Thor é mantido cativo pelos Vingadores depois de fazer um complô para invadir a Terra. Essa é a grande cena de bastidores da Viúva Negra onde ela revela para Loki que outrora também foi uma vilã, tanto que estava no radar dos caras bons com os quais agora trabalha. Ela é uma assassina tentando limpar o sangue do passado das suas mãos com feitos heroicos. Loki, sendo o Deus da Trapaça que é, recebe a revelação da Viúva Negra, mas em vez de se aproveitar, acidentalmente revela uma parte importante do seu plano demoníaco - que era o objetivo da Viúva Negra. A conversa provou que, mesmo sem superpoderes, ela era capaz de se sair bem contra os mais poderosos super vilões.

Assista ao trailer:

Capitão América - O Soldado Invernal

A Viúva Negra e o Capitão América estão trabalhando lado a lado. A organização pela qual eles lutam juntos há anos começa a desmoronar devido a uma infiltração que ninguém consegue ver, liderada por um inimigo do passado do Capitão América que ela já combateu antes. Este é considerado o melhor filme da MCU por muitos e uma grande parte da sua reputação é a presença de Scarlett Johansson em momentos tanto humorísticos como repletos de ação. Evans e Scarlett também têm uma química inegável na tela que é espontânea. (Eles estão destinados a outros amores no MCU, mas se você tem ideias para um fan-fic romântico com o Capitão América e Viúva Negra, dê uma olhada na dupla em "O diário de uma babá", de 2007).

Assista ao trailer:

Vingadores - Era de Ultron

No seu primeiro encontro com WandaVision, ou Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen), que ainda não é uma Vingadora, a Viúva Negra é enfeitiçada pela futura Feiticeira Escarlate e revela lembranças chave de ter sido treinada no sinistro Salão Vermelho para se tornar espiã. Era de Ultron também mostra o romance dela com Hulk, exibindo cenas românticas com Bruce Banner (Ruffalo) e momentos onde ela ajuda a enjaular o grande monstro verde dentro dele.

Assista ao trailer:

Capitão América - Guerra Civil

Uma briga total onde os super-heróis estão constantemente trocando socos, este filme leva a Viúva Negra a lutar contra seus dois maiores aliados - o Capitão América e Gavião Arqueiro por causa de divergências sobre como o governo deve controlar os super-heróis depois dos eventos de Era de Ultron.

Assista ao trailer:

Vingadores: A Guerra Infinita

Na batalha contra Thanos - o maior supervilão do MCU, a Viúva Negra ajuda a conduzir uma luta contra suas forças nas terras de Wakanda, do Pantera Negra.

Assista ao trailer:

Vingadores: Ultimato

Depois que Thanos aniquila metade do universo com a poderosa Manopla do Infinito, a Viúva Negra ajuda os heróis sobreviventes numa missão em que viajam no tempo para restaurar toda a humanidade. Sua missão, junto com Gavião Arqueiro, é fatal, uma vez que ela é obrigada a sacrificar sua vida para recuperar a Joia do Infinito necessária para salvar o universo. Sua morte é permanente, ainda que os Vingadores tenham trazido de volta todos os que sucumbiram anteriormente. Não se esqueça, a Viúva Negra é uma espécie de prequel, tendo lugar antes de uma das mortes mais impactantes (junto com a do Homem de Ferro) no MCU. / Tradução de Terezinha Martino.

Assista ao trailer: