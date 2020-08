'Os Novos Mutantes' estreia com arrecadação de US$ 7 milhões nos EUA

O filme de ação de super-heróis Os Novos Mutantes, uma das primeiras grandes produções a estrear desde que o coronavírus levou ao fechamento das salas de cinema em março, arrecadou US$ 7 milhões em seu fim de semana de estreia nos Estados Unidos.

Embora as vendas de ingressos estejam abaixo das expectativas, o lançamento da Disney e do 20th Century Studios marca a maior estreia de um novo filme durante a pandemia.

Cerca de 60% a 70% dos cinemas reabriram nos EUA e Canadá, de acordo com a Disney. No entanto, alguns dos maiores mercados de cinema, com Los Angeles, San Francisco e Nova York, permanecem fechados.

Mesmo antes de a pandemia surgir, Os Novos Mutantes enfrentava ventos contrários. O spin-off de X-Men, sobre jovens mutantes descobrindo seus poderes, teve uma jornada particularmente árdua até chegar à tela grande, uma vez que estava inicialmente programado para ser lançado em 2018. O filme passou por extensas refilmagens e foi adiado várias vezes.

Os Novos Mutante estreou neste fim de semana ao lado de uma série de novos lançamentos, incluindo Bill & Ted: Encare a Música, estrelado por Keanu Reeves e Alex Winter, e A História Pessoal de David Copperfield, com Dev Patel no papel principal.

Bill & Ted: Encare a Música, terceiro filme da franquia de ficção científica com comédia, estreou simultaneamente em serviços de aluguel digital de filmes. No cinema físico, arrecadou US$ 1,06 milhão. Embora não esteja claro quanto dinheiro Bill e Ted ganhou em plataformas de vídeo on demand, a Orion Films relatou que ele era o título número 1 no iTunes, enquanto a trilogia como um todo ocupa o segundo lugar.

Entre os títulos que já haviam sido lançados, o filme de ação Fúria Incontrolável, com Russell Crowe, arrecadou US$ 2,6 milhões durante seu segundo fim de semana em cartaz, elevando sua bilheteria total para US$ 8,8 milhões.