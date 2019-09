Os melhores filmes baseados em livros de Stephen King

Stephen King é um dos escritores mais prolíficos e um dos maiores best-sellers internacionais - segundo a Forbes, em 2018 ele ficou em terceiro lugar no ranking dos autores mais bem pagos do mundo, perdendo apenas para James Patterson, que não faz tanto sucesso no Brasil, e J. K. Rowling. Nascido em Portland, nos Estados Unidos, em 21 de setembro de 1947, Stephen King escreve livros de terror, ficção sobrenatural, suspense, ficção científica e fantasia. Quase todos os seus livros ganharam adatapções, também bem-sucedidas, para o cinema, séries de televisão e quadrinhos.

Chega aos cinemas brasileiros na quinta-feira, 5, It - Capítulo 2, que se passa 27 anos depois dos eventos de It - A Coisa, e tem direção de Andy Muschietti. Mike (Isaiah Mustafa) percebe que o palhaço Pennywise (Bill Skarsgard) está de volta à cidade de Derry. Ele convoca os antigos amigos do Clube dos Otários para honrar a promessa de infância e acabar com o inimigo de uma vez por todas. Mas quando Bill (James McAvoy), Beverly (Jessica Chastain), Ritchie (Bill Hader), Ben (Jack Ryan) e Eddie (James Ransone) retornam às suas origens, eles precisam se confrontar a traumas nunca resolvidos de suas infâncias, e que repercutem até hoje na vida adulta.

Baseado no livro homônimo de 1986, It - A Coisa teve uma versão em 1990 e outra em 2017 - que quebrou o recorde de bilheteria para longa de terror. Só no Brasil, como efeito do longa, o livro teve aumento de vendas de 290%, entre janeiro e setembro de 2017, em comparação ao mesmo período do ano anterior, segundo a editora Suma de Letras, que publica a obra no País. Ao todo, livros de King na Suma também tiveram aumento nas vendas de 40% nos mesmos períodos.

Stephen King é autor de livros como Revival, Mr. Mercedes, Escuridão Total Sem Estrelas (vencedor dos prêmios Bram Stoker e British Fantasy), Doutor Sono, Joyland, Sob a Redoma (que virou uma série de sucesso na TV ) e Novembro de 63 (que entrou no TOP 10 dos melhores livros de 2011 na lista do New York Times Book Review e ganhou o Los Angeles Times Book Prize na categoria Terror/Thriller e o Best Hardcover Novel Award da Organização International Thriller Writers). E ainda Quatro Estações, A Zona Morta, À Espera de um Milagre, Salem e O Iluminado, claro.

Em 2003, King recebeu a medalha de Eminente Contribuição às Letras Americanas da National Book Foundation e, em 2007, foi nomeado Grão-Mestre dos Escritores de Mistério dos Estados Unidos.

O leitor brasileiro também encontra nas livrarias Stephen King – A Biografia: Coração Assombrado, de Lisa Rogak, lançado pela Darkside Books.

