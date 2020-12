'Os Croods 2: Uma Nova Era' lidera bilheteria nos EUA pelo segundo fim de semana

A animação Os Croods 2: Uma Nova Era, da Universal e DreamWorks teve a maior bilheteira dos cinemas americanos pelo segundo final de semana seguido, com uma arrecadação de em dias mais lentos depois do feriado de Ação de Graças, 4,4 milhões de dólares.

Dirigida por Joel Crawford, a sequência da comédia animada, com dublagem de Nicolas Cage, Emma Stone e Ryan Reynolds, tem dominado um mercado cinematográfico seriamente afetado pela epidemia de covid-19. Desde o seu lançamento, há 12 dias, arrecadou 20,3 milhões de dólares.

A epidemia mantém fechada a maior parte dos cinemas norte-americanos, com os locais já abertos funcionando com capacidade reduzida, horários limitados e requisitos de distanciamento social.

O lançamento da comédia Half Brothers, estrelado por Luis Gerardo Mendez e Connor Del Rio, pela Focus Features, terminou em um distante segundo lugar, com arrecadação de 720.000 dólares em 1.369 locações, seguido pelo quarto título da série de terror da Universal “Freaky”, com 460.000 dólares.

A estreia do drama de romance All My Life da Universal, estrelado por Jessica Rothe e Harry Shum Jr., ficou em quarto lugar, com 350.000.

O nono fim de semana da comédia de Robert De Niro, da 101 Studios, The War With Grandpa, continuou a mostrar força na quinta colocação, com 329.359 dólares de bilheteria, elevando seu total para 17,6 milhões de dólares.